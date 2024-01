Frankfurt verschenkt Derby-Sieg - Köln gegen BVB chancenlos

Die 2:0-Führung konnten die Frankfurter in Darmstadt nicht halten. In der Nachspielzeit trafen die Gäste zum 2:2.

Darmstadt Die Bundesliga-Rückrunde ist turbulent gestartet. Derby-Krimi in Darmstadt endet mit 2:2. Dortmund gewinnt in Köln mit 4:0.

Borussia Dortmund ist erfolgreich in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet und hält den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Der BVB gewann am Samstag beim 1. FC Köln mit 4:0 (1:0). Der Tabellenletzte SV Darmstadt 98 holte durch einen Treffer in der Nachspielzeit beim 2:2 (0:1) im hessischen Duell mit Eintracht Frankfurt einen Punkt. Der SC Freiburg feierte beim 3:2 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim ebenfalls spät den ersten Sieg des Jahres. Der 1. FC Heidenheim und der VfL Wolfsburg trennten sich 1:1 (1:1).

Ohne seinen Torjäger Guirassy verlor der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze. Mit rund 40 Minuten Verspätung nach der Halbzeitpause unterlagen die Schwaben beim VfL Bochum mit 0:1 (0:0) und kassierten im vierten Spiel der Saison ohne den Nationalspieler aus Guinea die vierte Niederlage.

In den Stadien gab es zahlreiche Proteste von Fans gegen den geplanten Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga. Mehrere Partien waren zeitweise unterbrochen, weil Gegenstände wie Schokoladentaler auf den Rasen geworfen wurden.

Eine Woche nach dem 3:0 bei Darmstadt 98 bezwang Dortmund auch den nächsten Abstiegskandidaten. Donyell Malen (12./61. Minute), Niclas Füllkrug (58., Foulelfmeter) und Youssoufa Moukoko (90.+2) sicherten den Westfalen den verdienten, aber zu hoch ausgefallenen Sieg. Dabei blieb der Vizemeister trotz Personalsorgen in der Defensive erneut ohne Gegentor, nach den Ausfällen von Mats Hummels und Emre Can konnte Niklas Süle nach der ersten Halbzeit verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen.

Die Fans des VfB Stuttgart hatten die Partie im Ruhrstadion erheblich in die Länge gezogen, weil sie mit Fahnen Fluchttore blockierten. Die zweite Halbzeit konnte erst mit rund 40 Minuten Verspätung wieder angepfiffen werden. Bochum hatte die lange Pause besser überstanden: Bero nutzte den ersten zielführenden Angriff in der 50. Spielminute und erzielte das Siegtor für die Bochumer, die sich mit dem dritten Erfolg in den letzten vier Heimspielen ins Tabellenmittelfeld vorschoben.

Es bleibt eng im Tabellenkeller

Im Abstiegskampf bleibt Darmstadt zwar Tabellenletzter, schloss aber zumindest zu Köln und dem FSV Mainz 05 nach Punkten auf. Im hessischen Duell trafen zunächst Niels Nkounkou (33.) und Ansgar Knauff (51.) für Frankfurt, nach dem Anschluss von Julian Justvan (61.) erzielte Oscar Vilhelmsson (90.+5) doch noch den Ausgleich. Die Eintracht droht damit den Anschluss an die ersten vier Tabellenplätze, die für die Teilnahme an der Königsklasse berechtigen, zu verlieren.

In Unterzahl gelang Freiburg der Erfolg gegen Hoffenheim. Roland Sallai (85.) erzielte den Siegtreffer drei Minuten nach der Gelb-Roten Karte für Teamkollege Manuel Gulde. Lucas Höler (37.) und Vincenzo Grifo (55.) erzielten die ersten beiden Treffer für die Breisgauer, Wout Weghorst (57.) und Maximilian Beier (77.) sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die internationalen Plätze geraten für Wolfsburg immer mehr außer Reichweite. Das Team von Trainer Niko Kovac ging in Heidenheim zwar durch Vaclav Cerny (7.) früh in Führung, brachte sich aber durch ein Eigentor von Moritz Jenz (45.+2) um den Sieg. (dpa, SID)

