Fußball Frauen-EM: Was Voss-Tecklenburg so optimistisch macht

Frankfurt. Bei der Europameisterschaft in England wollen sich die DFB-Frauen und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als Einheit zeigen.

Es ist unbestritten, dass drei Trainingslager in knapp vier Wochen irgendwie auch Martina Voss-Tecklenburg gut getan haben. Die Bundestrainerin wirkte entspannt und optimistisch, dass das deutsche Frauen-Nationalteam nach drei Jahren ohne größere Bühne bald bundesweite Unterstützung erfährt. Sie wünsche sich nur noch, „dass jetzt dieser Funke überspringt nach Deutschland, dass wir tatsächlich ein großes Fußballturnier vor uns haben – und das ist nicht die WM in Katar, sondern das ist die EM in England“.