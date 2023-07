Freistil-Schwimmerin Gose Sechste über 1500 Meter

Fukuoka Freistil-Schwimmerin Isabel Gose muss weiter auf die erste Weltmeisterschafts-Medaille ihrer Karriere warten. Die Magdeburgerin belegte bei den Titelkämpfen im japanischen Fukuoka Rang sechs über 1500 Meter.

Mit der persönlichen Bestzeit von 15:54,58 Minuten hatte sie 8,87 Sekunden Rückstand auf den Bronzerang der Chinesin Li Bingjie. Der Titel ging erwartungsgemäß an US-Schwimmstar Katie Ledecky. Die 26 Jahre alte Olympiasiegerin, Titelverteidigerin und Weltrekordhalterin schwamm über die längste Beckendistanz in ihrer eigenen Liga und siegte in 15:26,27 Minuten mit 17,04 Sekunden Vorsprung vor Simona Quadarella aus Italien.

„Ein bissel für Sarah geschwommen“

„Die Bestzeit steht heute im Vordergrund. Es war ja das erste internationale Finale auf dieser Strecke“, sagte Gose, die eigentlich auch etwas weiter vorn mitschwimmen wollte. „Das hat nicht ganz geklappt, aber die Zeit war gut“, sagte die 21-Jährige und ergänzte: „Ich bin auch ein bissel für Sarah geschwommen, hatte sie im Hinterkopf. Ich würde ihr gern zeigen, dass ich würdig bin, von ihr die 1500 Meter zu übernehmen“. Sarah Wellbrock (ehemals Köhler) hatte erst kürzlich ihre aktive Laufbahn beendet.

Gose hatte auf ihrer Paradestrecke 400 Meter Freistil, auf der sie vor einem Jahr in Rom Europameisterin geworden war, Rang sieben belegt. Sie startet zudem noch über 800 Meter Freistil.

Lucas Matzerath erreichte mit persönlicher Bestzeit von 26,89 Sekunden das Finale über 50 Meter Brust. Als Vierter zog er souverän in den Endlauf ein. Schnellster war der 100-Meter-Weltmeister Qin Haiyang aus China in 26,20 Sekunden.