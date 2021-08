Fünfkampf-Drama: Schleu schlägt Pferd – viel Kritik im Netz

Tokio. Die Goldmedaille vor Augen wollte Fünfkämpferin Annika Schleu auch im Reiten überzeugen. Ihr Pferd streikte, sie weinte.

Bei den Olympischen Spielen von Tokio ist der Medaillentraum von Annika Schleu im Modernen Fünfkampf geplatzt. In Führung liegend, holte die 31 Jahre alte Berlinerin beim Springreiten null Punkte und fiel auf Rang 31 zurück – sie hatte die Kontrolle über das Pferd verloren, das ihr zuvor zugelost worden war.

Mehrmals schlug Schleu mit der Gerte auf das Pferd ein, um es doch noch dazu zu bewegen, den Parcours zu absolvieren. Die Reiterin selbst weinte dabei, denn sie sah ihre Medaillenhoffnungen platzen.

Schleus Trainerin animierte zu noch mehr Schlägen

Im Netz sorgten diese Szenen aus der Reit-Arena für hitzige Diskussionen. Teilweise heftig wurde Schleu für ihre vielen Schläge kritisiert. "Schleu zeigt, wie man mit einem Pferd nicht umgehen darf", heißt es etwa. Viele Nutzer sprachen von Tierquälerei und selbst ARD-Moderator Alexander Bommes sagte nach den dramatischen Szenen: "Bei dem großen Mitgefühl für Annika Schleu war das natürlich in der Konsequenz aber auch aus Tiersicht verstörend und bedarf sicherlich großer Aufarbeitung später."

#Schleu hatte nur die Medaille vor Augen. Das war nicht nur dem Pferd gegenüber asozial, sondern hätte auch ihr Schaden können, wenn das Pferd sie (angemessener Weise) über die Hürde geworfen hätte. Sehr unprofessionelle Aktion von #TeamDeutschland. #Tierlquälerei #Olympics2020 — Lilli Fehr (@LilliFehr) August 6, 2021

Kritik gibt es auch an Schleus Trainerin, die die Athletin mehrfach dazu aufforderte, das Pferd zu schlagen. „Hau richtig drauf, hau“, war über die Außenmikrofone für die TV-Zuschauer deutlich zu hören.

Schleu-Drama: Deutsche Fünfkämpferinnen erleben Deja-vu

Schleus Rückstand auf die Medaillenränge vor dem abschließenden Laser Run betrug rund 260 Punkte. Bis zur vorletzten Disziplin hatte die Berlinerin souverän in Führung gelegen und den Olympia-Sieg angestrebt - nach dem Reiten rutschte sie in der Gesamtwertung auf Platz 31. Dabei blieb es auch. Auch Teamkollegin Rebecca Langrehr büßte einige Plätze ein und kam am Ende auf Platz 28.

„Hau richtig drauf, Hau!“, schreit die Trainerin ihrer völlig panischen Athletin zu, die daraufhin Gerte und Sporen nochmal voll in das offensichtlich völlig verwirrte Pferd rammt. Abschaffen, einfach abschaffen. pic.twitter.com/MUsGNVBo26 — Julian (@JeepneyJulez) August 6, 2021

Für die deutschen Modernen Fünfkämpferinnen ist es nicht der erste misslungene Ritt bei Sommerspielen. Lena Schöneborn beendete in Rio de Janeiro vor fünf Jahren das Springreiten ebenfalls mit null Punkten und rannte anschließend verheult aus dem Stadion. (fs mit dpa)

