Fußball bei Olympia 2021: Termine und Deutschland-Kader

Essen/Tokio. Auch die deutschen Fußballer sind bei Olympia 2021 in Tokio dabei. Wir informieren über Termine und Kader der DFB-Kicker.

Olympia 2021 steht an und auch die deutschen Fußballer sind wieder dabei – nach 2016 schon zum zweiten Mal in Serie. Damals gewann die DFB-Auswahl die Silbermedaille. Erst im Finale scheiterte die Mannschaft mit dem damaligen Trainer Horst Hrubesch an Brasilien.

In diesem Jahr soll es für Deutschland im Idealfall noch höher hinaus. „Wenn die Vorgänger Silber geholt haben, dann holen wir wohl Gold. Es geht gegen Brasilien los - da können wir gleich Revanche für die Final-Niederlage 2016 nehmen“, sagte etwa Stürmer Max Kruse zuletzt zu den Chancen bei den Olympischen Spielen.

Doch wann geht es für die DFB-Auswahl los? Gegen wen spielt Deutschland bei Olympia? Und wie sieht eigentlich der Deutsche Kader für Tokio 2021 aus? In diesem Artikel klären wir sich über alle wichtigen Fragen zu den deutschen Fußballern bei Olympia auf.

Fußball bei Olympia 2021, Termine: Der Spielplan des DFB in Tokio

Da im Olympischen Fußballturnier einige Spiele ausgetragen werden müssen, starten erste Begegnungen der Gruppenphase bereits vor der offiziellen Eröffnungsfeier am 23.07 in Tokio – und auch Deutschland muss schon am Donnerstag, den 22.07 erstmals ran. Es wartet direkt zu Turnierbeginn Titelverteidiger Brasilien. In Gruppe D trifft das DFB-Team zudem auf die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien.

22. Juli: Brasilien gegen Deutschland (13.30 Uhr/ARD und Eurosport)

25. Juli: Saudi-Arabien gegen Deutschland (13.30 Uhr/Eurosport)

28. Juli: Deutschland gegen Elfenbeinküste (10.00 Uhr/ZDF und Eurosport)

Fußball bei Olympia 2021 live im TV und Live-Stream sehen: So geht’s

Gute Nachrichten für alle Fußballfans! Die Vorrundenspiele der DFB-Olympia-Auswahl werden live im Free-TV zu sehen sein - zu großen Teilen auch im kostenlosen Live-Stream online abrufbar sein. Sowohl die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF sowie Eurosport haben die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele. Viele Disziplinen und Entscheidungen zeigen die Sender während der Spiele sogar parallel.

So etwa das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Brasilien am 22. Juli. Gezeigt wird es sowohl in der ARD als auch bei Eurosport. Auch das letzte DFB-Gruppenspiel gegen de Elfenbeiküste wird von zwei Sendern gleichzeitig übertragen: So sehen ist es im ZDF und bei Eurosport.

Spiele, die bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen sind, können auch kostenlos im Live-Stream verfolgt werden - denn beide streamen ihr komplettes Programm auch im 24-Stunden-Live-Stream in ihren jeweiligen Mediatheken. Das gilt auch für die Spiele der deutschen Fußballer bei Olympia.

Fußballer bei Olympia 2021: DFB-Kader für Tokio

Das Olympische Fußballturnier hat nicht so einen hohen Stellenwert wie etwa Welt- und Europameisterschaften – auch, weil verstärkte U23-Teams bei Olympia antreten. Heißt: In diesem Jahr dürfen nur drei Spieler der jeweiligen Team-Kader vor dem 01.01.1997 geboren sein.

22 Profis dürften insgesamt nominiert werden. Für Deutschland reisen allerdings nur 19 Spieler nach Tokio, weil im Vorfeld etliche Spieler abgesagt oder Vereine ihre Spieler nicht freigeben wollten. „Ich habe einerseits Verständnis für die Vereine, denn Olympia fällt genau in die Saison-Vorbereitungsphase. Andererseits sage ich auch: Deutschland sollte sich nicht die Blamage geben, dass sich nicht genügend Leute finden, um 22 Mann nach Tokio zu schicken. Wonach es im Moment leider aussieht“, sagte Trainer Stefan Kuntz nach der Nominierung.

Deutschland-Kader für Olympia 2021:

Tor:

Svend Brodersen (Yokohama FC)

Florian Müller (VfB Stuttgart)

Luca Plogmann (Werder Bremen)

Abwehr:

Benjamin Henrichs (RB Leipzig)

Amos Pieper (Arminia Bielefeld)

David Raum (TSG Hoffenheim)

Jordan Torunarigha (Hertha BSC)

Felix Uduokhai (FC Augsburg)

Keven Schlotterbeck (SC Freiburg)

Mittelfeld und Sturm:

Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen)

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt)

Ismail Jakobs (1. FC Köln)

Max Kruse (Union Berlin)

Eduard Löwen (VfL Bochum)

Arne Maier (Hertha BSC)

Marco Richter (FC Augsburg)

Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth)

Cedric Teuchert (Union Berlin)

