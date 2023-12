Hamburg. Die deutschen Fußballer haben bei der Heim-EM eine machbare Vorrundengruppe erwischt. Wirkliche Euphorie aber bescheren andere Spiele.

Die jüngsten Umfragen hatten den deutschen Fußballern eine wenig erfreuliche Heim-EM bescheinigt. Wann immer Meinungsforschungsinstitute nach den Turniererwartungen der deutschen Fans fragten, waren die Ergebnisse ernüchternd: EM-Titel? Daran glauben wirklich nur kühnste Optimisten. Ein frühes Turnier-Aus? Klare Sache für viele Befragte. Das war freilich vor der EM-Auslosung am Samstagabend. Nach der feierlichen Gala in Hamburg steht fest: Die befürchtete „Todesgruppe“ mit Titelverteidiger Italien, Erzrivale Niederlande und DFB-Schreck Österreich gibt es nicht. Als Gruppengegner wurden Schottland, Ungarn und die Schweiz gezogen. Prädikat: Machbar, es hätte deutlich schwerer kommen können. Alle drei Gegner liegen in der Weltrangliste hinter dem 16. Deutschland (Schweiz 18., Ungarn 27., Schottland 36.).

Doch was heißt das dieser Tage schon? Das sportliche Vertrauen ist nach den vielen Enttäuschungen der jüngeren Vergangenheit am Boden. Die WM 2018 und 2022 endeten mit dem Ausscheiden in der Gruppenphase, und auch Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer konnte nicht verhindern, dass die DFB-Elf durch enttäuschenden Novemberspiele gegen die Türkei (2:3) und gegen Österreich (0:2) erneut im Stimmungstief steckt.

Verschenkte Jahre bei der Nationalmannschaft

Das vergangene Jahr war ein völlig verkorkstes, ach was, die jüngsten fünf Jahre waren verschenkte. Seitdem fehlt es an Konstanz, dafür gab es umso mehr Selbstüberschätzung. Nun herrscht Freude über das vermeintliche Losglück, doch schon im Achtelfinale droht bei der ausgelosten Gruppenkonstellation ein Duell mit Spanien, Italien oder wieder England wie beim EM-Aus 2021. Doch all der trüben Aussichten des deutschen Teams zum Trotz, wird es im Sommer eine EM-Euphorie geben. Spanien wird in der Vorrunde auf Italien treffen, die Niederlande auf Frankreich und die Türkei auf Portugal. Echte Topspiele in deutschen Stadien.

Vielleicht steigt die Zuversicht der deutschen Fans noch, bis zum EM-Start stehen vier Testspiele auf dem Programm. Die Chance, Konstanz, Zusammenhalt und Einsatzwillen zu zeigen. Eigenschaften, die die U17 des DFB auf ihrem Weg zum WM-Titel am Samstag ausgezeichnet haben und die auch Nagelsmanns Team wieder auf den Platz bringen muss. Dann könnte diese EM zu einer wahren Party werden.

