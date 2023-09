Bayer Leverkusen verlängert mit Tapsoba bis 2028

Leverkusen Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit dem international begehrten Innenverteidiger Edmond Tapsoba langfristig bis 2028 verlängert.

Der bisherige Kontrakt des Nationalspielers aus Burkina Faso lief bis 2026. Der 24-Jährige war im Januar 2020 für rund 20 Millionen Euro vom portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimares verpflichtet worden und ist Stammspieler und Leistungsträger. Insgesamt hat er bisher 141 Pflichtspiele für den Bundesliga-Tabellenführer absolviert und dabei sechs Treffer erzielt.

Immer wieder hatte es Gerüchte um das Interesse internationaler Topclubs an Tapsoba gegeben. Nach dem FC Barcelona oder Juventus Turin sollen ihn in diesem Sommer Manchester United oder Tottenham Hotspur auf der Liste gehabt haben. Für Sportchef Simon Rolfes ist Tapsoba „einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga, er besitzt definitiv das Potenzial, in die internationale Spitze vorzustoßen“. Deshalb habe die Vertragsverlängerung „für uns eine Signalwirkung. Wir haben in Leverkusen ambitionierte Ziele, die wir mit großartigen Spielern wie Edmond Tapsoba erreichen wollen“, sagte Rolfes.