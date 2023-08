Bayern-Profi Tillman laut Sky vor Wechsel zur PSV Eindhoven

München Offensivspieler Malik Tillman vom FC Bayern München soll vor einem Wechsel zur PSV Eindhoven in die Niederlande stehen. Der TV-Sender Sky berichtete, im Gespräch sei eine einjährige Leihe mit Kaufoption. Letzte Details zum Transfer des 21-Jährigen würden derzeit noch geklärt.

In der vergangenen Saison war Tillman an die Glasgow Rangers verliehen und wurde in Schottland zum besten Jungprofi der Saison gewählt. Der Vertrag des in Nürnberg geborenen Deutsch-Amerikaners, der schon 2015 zum FC Bayern kam, läuft dort noch ein Jahr.