Warum Bayern die Bundesliga selbst spannend gemacht hat

Hasan Salihamidzic dürfte kräftig durchgeatmet haben, als der FC Bayern das Auftaktspiel in Berlin gewann. Ein Punktverlust bei der Hertha hätte die Zweifel an der passiven Transferpolitik des Münchener Sportchefs verstärkt. Sowohl Trainer Hansi Flick als auch Kapitän Manuel Neuer hatten öffentlich Verstärkung gefordert. Salihamidzic widersprach und begab sich damit auf dünnes Eis.

Mit nur 15 Profis traten die Bayern im Olympiastadion an. Gegen eine schwache Hertha reichte das aus – gegen Schalke am kommenden Samstag, aber vor allem am 9. Februar gegen Spitzenreiter RB Leipzig droht dem Serienmeister mit diesem dünnen Kader Ungemach. Ohne die nötigen Alternativen wird der Serienmeister scheitern und nach sieben Meistertiteln in Folge leer ausgehen.

Salihamidzic: Timo Werner passt nicht ins System

Mit seiner exklusiven Meinung über Timo Werner („Passt nicht ins Bayern-System“) hat Salihamdzic für Spannung innerhalb der Bundesliga gesorgt. Eine kaum nachvollziehbare Einschätzung. Für eine verhältnismäßig geringe Ablöse (25 Millionen Euro) hätte man einen großen Konkurrenten schwächen und den aktuell besten deutschen Stürmer im Team haben können.

Der Bundesliga würde ein neuer Meister sicher guttun. Mit Hasan Salihamidzic an der Bayern-Spitze sind die Chancen für die Konkurrenz so groß wie lange nicht mehr.