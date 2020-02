Bayern zerlegt Köln schon in den ersten zwölf Minuten

München. Der Rekordmeister FC Bayern München hat den 1. FC Köln mit 4:1 besiegt und bleibt damit Tabellenführer. Die Bayern führten schon früh deutlich.

An Kreativität hat es dem 1. FC Köln nicht gemangelt. Zumindest nicht, was die Wahl der Spielkleidung angeht. Für das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München haben die Domstädter, pünktlich zum anstehenden Faschings-Wochenende, ein neues Karnevalstrikot angefertigt. In roter Farbe mit gelber Schrift, dazu rot-weiß geringelte Stutzen: Das jecke Outfit sollte den zuletzt starken Aufsteiger gegen den Tabellenführer beflügeln. Närrisch war jedoch auch die Leistung, die Köln gegen die Bayern zeigte. Das Team von Markus Gisdol war von der ersten Minute an chancenlos und kassierte eine deutliche 1:4 (0:3)-Pleite. Es war die erste Heimniederlage nach zuletzt vier Siegen in Folge im Rhein-Energie-Stadion. Die Gäste aus München präsentierten sich vor dem Start der heißesten Saisonphase hingegen in Bestform.

Schon nach zwölf Minuten war dieses Bundesligaspiel entschieden. Robert Lewandowski (3.), Rückkehrer Kingsley Coman (5.) und der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry (12.) schlossen die überfallartigen Angriffe des Rekordmeisters in der Anfangsphase ab. Bayern schnürte die überforderten Gastgeber ein, kombinierte sicher und zielstrebig, aber auch ohne Gegenwehr. Bei den ersten beiden Gegentoren waren es zwei kluge Pässe von Ex-Nationalspieler Thomas Müller, die Kölns Defensive aushebelten. Beim dritten Treffer stand Gnabry nach einer Ecke ohne Gegenspieler am zweiten Pfosten, zog im Strafraum nach innen und schob problemlos ein. So schwach hatten sich die Kölner in den letzten Wochen nur bei der 1:5-Niederlage in Dortmund präsentiert. Auch dort war der Gegner mindestens eine Klasse besser.

Der FC Bayern erinnert an seine beste Zeit

Die mahnenden Worte der Bayern-Verantwortlichen haben bei den Spielern Gehör gefunden. Sportdirektor Hassan Salihamidzic hatte die Mannschaft dazu aufgefordert, „die nächsten neun, zehn Spiele erstmal zu gewinnen.“ Am 25. Februar starten die Bayern mit dem Achtelfinal-Hinspiel beim englischen Vertreter FC Chelsea in die K.o.-Phase der Champions League. Ein frühes Ausscheiden würde Hansi Flicks Chancen auf eine Verlängerung seiner Trainertätigkeit über die Saison hinaus wohl drastisch sinken lassen. „Wir müssen schauen, dass wir wieder unser hundertprozentiges Vermögen abrufen“, erklärte Salihamidzic.

Gegen die Kölner ist es dem Serienmeister zumindest in der ersten Halbzeit gelungen. Der Auftritt erinnerte wieder an jene Dominanz, die der Bundesliga-Konkurrenz in den letzten Jahren so viel Furcht einflößte. Gnabry (29.) und Joshua Kimmich (37.) hätten im ersten Durchgang für ein noch höheres Resultat sorgen können, beide scheiterten jedoch am Aluminium.

Wichtig aus Bayern-Sicht war, dass Kingsley Coman bei seinem ersten Startelf-Einsatz nach zweimonatiger Verletzungspause ein starkes Spiel machte. In den direkten Duellen war der schnelle Franzose von den Kölnern nicht zu verteidigen. Ismail Jakobs ließ Coman vor dem Halbzeitpfiff wohl an seiner Berufswahl zweifeln, als er den Kölner mit zwei Körpertäuschungen aus dem Gleichgewicht brachte (47.).

Auch Comans Landsmann Lucas Hernandez durfte eine komplette Halbzeit spielen und wichtige Praxis sammeln. Souverän wirkte der Innenverteidiger an der Seite seiner Abwehrkollegen aber nicht. Das lag auch daran, dass die Bayern nach dem Seitenwechsel mehrere Gänge zurückschalteten und die Kölner zu Chancen kommen ließen. In der 46. Minute verhinderte der Videobeweis das Anschlusstor der Gastgeber, das möglicherweise für etwas Spannung gesorgt hätte.

In der Drangphase der Kölner legte Gnabry das 4:0 nach (68.). Immerhin durften sich die Kölner Fans noch über den Ehrentreffer von Mark Uth freuen (70.). Die Leihgabe des FC Schalke 04 traf nach einem gelungenen Zuspiel von Florian Kainz. Mehr sprang für die Hausherren nicht heraus, da sie gegen am Ende leichtsinnig agierende Bayern mehrmals an Manuel Neuer scheiterten (78., 86., 88.).

Köln bleibt auf Klassenerhalt-Kurs

Nach der zweiten deutlichen Niederlage gegen einen der drei Großen der Liga ist die Stimmungslage der Kölner vor den Karnevalstagen aber nicht sonderlich getrübt. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der Rhein-Rivale Fortuna Düsseldorf einnimmt. Zudem haben die Kölner noch das ausgefallene Spiel in Mönchengladbach in der Hinterhand. Am Karnevalssamstag geht es zum Tabellennachbarn Hertha BSC (15:30 Uhr, Sky). Gut möglich, dass die neuen Trikots gegen einen Gegner auf Augenhöhe mehr Glück bringen.

Der Live-Ticker zum Nachlesen: