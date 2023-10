Torhüter Kobel verlängert Vertrag beim BVB

Dortmund Borussia Dortmund bindet einen wichtigen Leistungsträger langfristig. Keeper Gregor Kobel will mit dem Revierclub Titel gewinnen.

Torwart Gregor Kobel hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Der zuvor bis 2026 gültige Kontakt des 25-Jährigen wurde bis zum 30. Juni 2028 ausgebaut, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Zuvor hatte die „Bild“ davon berichtet.

„Gregor hat sich bei uns in Dortmund zu einem Torhüter von Weltklasse-Format entwickelt“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. „Wir sind stolz, dass wir ihn für unsere Ziele und Ambitionen beim BVB langfristig begeistern konnten und nun auf dieser wichtigen Position Planungssicherheit auf höchstem Niveau haben.“

Kobel, der 2021 vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt war, ist einer der großen Leistungsträger beim Revierclub. Der Schweizer Nationalspieler ist in Dortmund auch Vizekapitän hinter Emre Can.

„Diese Mannschaft hat das Potenzial, um Titel zu gewinnen, wenn jeder Einzelne hart an sich arbeitet“, sagte Kobel. „Auf diesem Weg will ich in den nächsten Jahren einer der Spieler unseres Kaders sein, die jeden Tag vorangehen, um dann irgendwann gemeinsam etwas Großes feiern zu können.“ In der vergangenen Saison hatte der BVB die deutsche Meisterschaft erst am letzten Spieltag verspielt.