Bruno Labbadia setzt in Berlin die richtigen Zeichen

Es ist das richtige Signal. Bruno Labbadia verzichtet zum Start bei Hertha BSC auf einen „erheblichen Teil“ seines Gehaltes.

Selbstverständlich kann man von niemandem, auch nicht einem Spitzenverdiener so ganz ohne weiteres verlangen, dass er auf Geld verzichtet, aber der Start in den Job als Trainer eines Fußball-Bundesligisten mitten in der Corona-Krise ohne deutlich erkennbare Solidarität hätte wiederum ein verheerendes Zeichen gesetzt. Insofern muss man Bruno Labbadia zunächst nicht zwingend für seine Großherzigkeit als viel mehr seinen Realitätssinn würdigen.

Gehaltsverzicht bis zum Rückkehr des "regulären Spielbetriebs"

Niemand kann derzeit so tun als wären es normale Zeiten. Dass Hertha-Manager Michael Preetz das Angebot des neuen Cheftrainers bei dessen Vorstellung in Berlin so ausdrücklich und lobend erwähnte, zeigt allerdings, dass im bezahlten Fußball noch immer einige mit der neuen Realität fremdeln. Darauf deuten auch die Details des Verzichtsangebotes von Labbadia hin. Bis wieder „regulär“ gespielt werden kann, gelte seine Offerte. Ist er sich, sind sich die Verantwortlichen darüber im Klaren, das bis dahin noch einige Zeit ins Land gehen kann?

Sehnsucht nach Normalität in Berlin

Vermutlich ist insbesondere bei Hertha BSC die Sehnsucht nach Normalität besonders groß. Der Klub ist immerhin mit allen Zielen grandios gescheitert und hat in Bruno Labbadia immerhin bereits den vierten Cheftrainer in der laufenden Saison präsentieren müssen.

Ein Cheftrainer, der immerhin einen Job antritt, um den er bereits unter „normalen“ Umständen nicht zu beneiden wäre. Jetzt soll der neue Chef ohne richtiges Training (Dreiergruppen darf er lenken), ohne die üblichen Mannschaftsbesprechungen, ohne seine neuen Spieler näher kennen lernen zu können die Wende im Abstiegskampf schaffen?

Dass Bruno Labbadia sich darauf einlässt, dass Bruno Labbadia in diesen schwierigen Zeiten sich der Herausforderung beim derzeit am wenigsten normalen Klub der Bundesliga stellt, ist mutig. Ob er wirklich langfristig der richtige Mann für den „Big-City-Klub“ Hertha BSC ist, daran darf gezweifelt werden, weil er - so urteilen Beobachter - als Trainer bislang eher als Feuerwehmann denn als Entwickler auffällig wurde. Sich jetzt einer schwierigen Aufgabe in einer wahrhaft schwierigen Situation zu stellen, ist jedoch ein gutes, das richtige Signal.