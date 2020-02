Europapokal Bundesliga legt in UEFA-Fünfjahreswertung weiter zu

Berlin. Die Bundesliga hat dank der jüngsten Siegesserie der deutschen Klubs im Europacup Platz drei in der UEFA-Fünfjahreswertung weiter gefestigt.

Durch die Erfolge des FC Bayern, von Bayer Leverkusen und des VfL Wolfsburg in dieser Woche baute die Bundesliga ihren Vorsprung vor Italiens Serie A auf Platz vier weiter aus. Anhand der Wertung der Europäischen Fußball-Union wird die Zahl der Europacup-Starter jeder Liga für die kommende Spielzeit ermittelt. Die Top-4-Nationen stellen je vier Teams in der Champions League und bis zu drei Teams in der Europa League.

Angeführt wird das UEFA-Ranking weiter souverän von Spanien. Auf Platz zwei folgt die englische Premier League. Frankreich liegt auf Platz fünf schon deutlich hinter der Bundesliga zurück.

In dieser Woche hatte der deutsche Rekordmeister aus München mit dem 3:0-Hinspielsieg beim FC Chelsea bereits die Weichen für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League gestellt. Leverkusen und Wolfsburg schafften am Donnerstagabend den Sprung ins Achtelfinale der Europa League. Auch Eintracht Frankfurt konnte nach dem 4:1 gegen Red Bull Salzburg im Hinspiel am Freitagabend das Weiterkommen perfekt machen. (dpa)