BVB bangt um Einsatz von Jungstar Bellingham

Dortmunds Jude Bellingham fasst sich nach einem Zweikampf an den Kopf.

Dortmund Borussia Dortmund bangt vor dem Titel-Endspurt laut Medienberichten um den Einsatz von Jude Bellingham. Der englische Nationalspieler fehlte am Donnerstag beim nicht öffentlichen Training des Fußball-Bundesligisten, wie „Bild“ und „Ruhr Nachrichten“ meldeten.

Der 19-Jährige hatte bereits die öffentliche Einheit zwei Tage zuvor verpasst. Damit bleibt offen, ob der Mittelfeldspieler zum Kader des Tabellenzweiten für die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg gehört. Vor dem zweitletzten Spieltag rangiert der BVB einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Bayern, der am Samstag (18.30 Uhr/Sky) daheim auf RB Leipzig trifft.

Jungstar Bellingham, der dem Vernehmen nach im Sommer vor einem Wechsel zu Real Madrid steht, war nach dem 5:2 des BVB gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag von den Vereinsmedizinern noch auf dem Rasen am rechten Knie behandelt worden. „Jude hat kurz vor Schluss signalisiert, dass er einen Schlag abbekommen hat. Aber er war in der Kabine schon wieder wohlauf. Wir sind uns sicher, dass es nichts Dramatisches ist“, hatte BVB-Trainer Edin Terzic wenige Minuten später erklärt. Bereits seit mehreren Wochen spielt Bellingham mit einer Bandage, die sein linkes Knie stabilisiert.