BVB holt Linksverteidiger Maatsen

Dortmund Auf der linken Abwehrseite ist die Personalnot beim BVB groß. Leihspieler Ian Maatsen soll bis zum Saisonende helfen, die Lücke zu schließen.

Borussia Dortmund hat den niederländischen Linksverteidiger Ian Maatsen verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Chelsea aus London zum deutschen Fußball-Vizemeister, wie der BVB mitteilte.

„Ian passt mit seinen Stärken in unser Anforderungsprofil. Er ist ein Spieler, der sehr viel Tempo mitbringt, über einen starken linken Fuß verfügt und zudem auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Leihe noch vor unserem ersten Bundesligaspiel des Jahres realisieren konnten“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Zweiter-Winterneuzugang

Maatsen ist der bisher zweite Dortmunder Neuzugang in der Winter-Wechselperiode. Einen Tag zuvor hatte der BVB die Rückkehr von Jadon Sancho bekannt gegeben, der von Manchester United ebenfalls bis zum Sommer auf Leihbasis für seinen ehemaligen Club aufläuft. „Borussia Dortmund hat sich intensiv um mich bemüht. Ich verfolge den BVB und seine Fans schon länger, war im Herbst 2022 sogar beim Champions-League-Spiel in Manchester, um das Team live auf dem Rasen zu sehen“, sagte Maatsen.

Auf der linken Abwehrseite haben die Dortmunder derzeit großen Bedarf, weil Ramy Bensebaini beim Afrika-Cup spielt und Julian Ryerson verletzt ist. In der Premier League kam Maatsen in der laufenden Saison bislang in zwölf Partien zum Einsatz. Dabei wurde er elfmal eingewechselt. Ein Tor gelang ihm bisher nicht. In der vergangenen Spielzeit war Maatsen für den FC Burnley aktiv und in der zweiten englischen Liga Stammspieler gewesen.