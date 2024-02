BVB-Profi Brandt über Erkrankung: „Gefühlt die Pest gehabt“

Dortmund Eine Erkrankung hat Julian Brandt schwer zu geschaffen gemacht. Der BVB-Profi verlor dabei auch mehrere Kilogramm an Gewicht.

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund hatte während seiner Erkrankung mit schweren Symptomen zu kämpfen.

„Ich war zwei Wochen richtig k. o., hab' gefühlt die Pest gehabt. Ich war tot, ich habe sechs Kilo abgenommen“, sagte der 27-Jährige in einem Video mit dem Streamer Montana Black. Brandt war nach einer Pause am vergangenen Spieltag auf den Platz zurückgekehrt und wurde beim 3:0 des BVB gegen den SC Freiburg eingewechselt.

„Das mit der Luft ist nicht so einfach, so als hättest du sechs Wochen nichts gemacht“, berichtete Brandt. Von den Symptomen sei es wie eine „harte Grippe“ gewesen. „Ich hatte acht Tage Fieber. Das dauert. Da wirst du ungeduldig, starrst an die Wand, isst nichts, das ist alles nicht so geil für die aktuelle Fußballsaison.“