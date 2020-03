Essen. Jetzt trifft das Coronavirus auch den Fußball mit voller Wucht. Es wird wohl zu Geisterspielen kommen. Das denkt das Netz über Geisterspiele.

Tolle Derby stehen in dieser Woche in NRW auf dem Programm. Am Mittwoch das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Am Wochenende das große Derby zwischen dem BVB und Schalke 04. In Köln steht das Karnevalsduell an, wenn der FC auf Mainz 05 trifft. Fortuna Düsseldorf hat den Abstiegskracher gegen den SC Paderborn vor der Brust.

Arminia Bielefeld trifft am Wochenende auf den VfL Osnabrück - auch ein Spiel mit viel Brisanz. Oder schauen wir in die Regionalliga. RWE trifft auf Schalke II. Auch dieses Spiel wird nach den Vorgaben von Gesundheitsminister Jens Spahn ohne Zuschauer stattfinden müssen.

Noch unklar ist, wo genau die Grenze gezogen wird. Alle Sportveranstaltungen oder nur die, wo 1000 Besucher und mehr kommen? Klar ist nur, dass das netz gerade auch kaum ein anderes Thema hat. Speziell am Niederrhein und im Ruhrgebiet, wo es eigentlich unvorstellbar ist, Gladbach - Köln oder Dortmund - Schalke ohne Zuschauer zu erleben.

Aber klar ist auch: Die Gesundheit ist wichtiger als Fußball. Doch das sehen nicht alle Menschen so. Wir haben eine Auswahl der Reaktionen im Netz zusammengestellt. Es wird schnell klar, dieses Thema elektrisiert die Fußballanhänger.

Wir haben die Netzreaktionen zusammengefasst:

"Ich habe Angst wegen Corona"

"Wegen der Ansteckungsgefahr, verstehe"

"Nein, davor, dass das Derbyheimspiel ohne Zuschauer stattfindet."#Laschet #BVBS04 — Alu der Hutte (@ohdeingott) March 9, 2020

Mein Beileid an alle, die sich bei Ebay für 750€ eine Karte für #BVBS04 geholt haben. — Harry-C (@harry_c_de) March 9, 2020

Wären Fußballspiele viel früher für Zuschauer gesperrt worden, wäre es übrigens noch glaubwürdig gewesen.



Inzwischen ist man 1-3x im vollen Stadion gewesen und hat sich möglicherweise schon längst angesteckt. 🤷🏼‍♀️ #bvbs04 — 🐧 (@ballerhuehnchen) March 9, 2020

18 Mio Einwohner in NRW - 500 haben Corona, Fussball Spiele finden deshalb ohne Zuschauer statt... Karneval hingegen wurde ganz normal gefeiert und von den Auswärtsfans ist bestimmt auch keiner infiziert. Laschet und Spahn sind dermaßen unfähig #BVBS04 #Laschet #Spahn #COVID2019 — splash1989 (@splashor1989) March 9, 2020

Auch wenn die Vorfreude auf #BVBS04 EXTREM stark beeinträchtigt wird, sind mir #Geisterspiele lieber als Absagen. Wie soll die Bundesliga beendet werden, wenn alle Spiele in NRW (und möglicherweise auch anderswo) abgesagt werden? Wer steigt ab? Wer auf? Wer ist Meister? Und EURO! — Dima Bauer (@DimaBauer2BW) March 9, 2020

Der Albtraum aller Fans wird wahr: Beim Derby sind nur Clemens Tönnies und „Reif ist live“ im Stadion! #bvbs04 — Wo sind sie jetzt? (@exprofis) March 9, 2020

Na, liebe #skygo Kunden, habt Ihr auch so sehr Lust das #Derby wegen akuter Serverüberlastung nicht sehen zu können? #BVBS04 — Tim Tornow (@Tim54220520) March 9, 2020

Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, wenn paar Schalker hier sind, ob ihr trotzdem nach Dortmund zum Stadion fahrt und draußen ne fette Supportparty macht oder auf Euren Gesundheitsminister hört und auf der Couch bleibt - enttäuscht mich nicht ! @s04 #bvbs04 #s04 #schalke — Freund der Sonne (@KarstenVonW) March 9, 2020

In der aktuellen #Grippesaison sind übrigens 200 Menschen in Deutschland an eben selbiger verstorben.



Wieviele #Corona Tote gab es bisher in Deutschland? 0,0.



Und ihr wollt das Derby absagen? #BVBs04#COVID19 #COVIDー19 — Packman (@Packers_Fanboy) March 9, 2020