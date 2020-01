Berlin/Bremen. Für seinen ehemaligen Angreifer Davie Selke will der SV Werder Bremen tief in die Tasche greifen. Der Medizincheck steht noch aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hertha BSC: Davie Selke steht vor Rückkehr zu Werder Bremen

Im Kampf gegen den Abstieg verstärkt sich Werder Bremen offenbar mit einem alten Bekannten. Ex-U21-Nationalspieler Davie Selke soll von Hertha BSC zurück nach Bremen wechseln. Das berichtet der Weser-Kurier. Bereits zwischen 2013 und 2015 hatte Selke für Werder gespielt, bevor er nach Leipzig und 2017 in die Hauptstadt wechselte.

Bremen und der 25-Jährige seien sich laut „Weser Kurier“ bereits einig. Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann soll bislang noch nicht sein Einverständnis gegeben haben. Nach Informationen des TV-Senders Sky steht Selkes Medizincheck an diesem Freitag noch aus. Die Ablösesumme soll zehn Millionen Euro betragen. Für die Hertha erzielte er in der laufenden Spielzeit in 19 Bundesligaspielen ein Tor.

Laut Informationen des „Kicker“ hatte Angreifer Selke auch zwei Anfragen aus der Premier League vorliegen, darunter soll Brighton and Hove Albion gewesen sein.