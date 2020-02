Die Wintertransfers der Bundesliga: Mehr Geld, mehr Poker

Über 195 Millionen Euro haben die Fußball-Bundesligisten in dieser Wintertransferperiode in Zugänge investiert. Das ist Rekord – und was für einer. Die neue Marke liegt 95 Prozent über dem bisherigen Topwert (100 Millionen Euro in der Saison 2016/17). Die Gründe für diesen Sprung sind vielfältig.

Die Klubs haben mehr Geld

Zum einen können sich mehr Klubs einen tiefen Griff in die Tasche leisten. RB Leipzig zum Beispiel. Der Red-Bull-Klub zahlte für Dani Olmo 20 Millionen Euro. Oder die von Investor Lars Windhorst mit Millionen gefütterte Hertha aus Berlin. Sie legte mit insgesamt 80 Millionen Euro das meiste Geld im Winter hin. Das Projekt „Big City Club“ ist eben teuer.

Das Mehr an Konkurrenz führte dazu, dass die Summen für einzelne, dringend benötigte Spieler höher lagen als gewollt. Wenn man sehe, wer alles mitbiete, „diktiert man nicht die Bedingungen“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Korrektur von Fehleinschätzungen beim BVB

Dass der BVB – anders als sonst – im Winter tätig wurde, dass er das schillernde Sturmtalent Erling Haaland und den Nationalspieler Emre Can für viel Geld holte, lässt tief blicken. Folgt man dem Grundsatz „Wer im Winter viel investiert, hat im Sommer seinen Job nicht gemacht“, ist dies auch ein Fehlereingeständnis. Selbstbewusst sprach man in Dortmund von Meisterschaft. Doch die Kräfte, auf die man setzte, reichten nicht. Es fehlte ein Stürmer, es fehlte Stabilität. Der BVB hat diese Versäumnisse nun korrigieren müssen.

Und was macht der FC Bayern? Er blieb zurückhaltend, verstärkte sich nur mit Real-Madrid-Leihgabe Alvaro Odriozola. Trainer Hansi Flick hatte Verstärkung gefordert. Er durfte das. Als der Kader zusammengesetzt wurde, war er noch nicht in der Verantwortung. Der große Transfercoup ist im Sommer geplant. Dann soll Leroy Sané von ManCity kommen. Vermutlich fällt dann die nächste Bestmarke.