Einbruch: Profis des 1. FC Köln werden 22 Fahrräder geklaut

Köln. Am Geißbockheim ist eingebrochen worden. Dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Fußball-Profis fahren nicht nur dicke Sportwagen, sondern sind manchmal auch anderweitig unterwegs. Zum Beispiel per Fahrrad. Viele Klubs integrieren eine kleine Rundfahrt ins regenerative Training. So auch der 1. FC Köln. Das wird kurzfristig jetzt nicht mehr möglich sein. Bei einem Einbruch im Material-Container wurden dem Bundesligisten 22 hochwertige Fahrräder gestohlen. Das bestätigte der Verein auf Anfrage. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Nach Informationen des „Express“ wird der Schaden auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Der Einbruch hatte wohl in der Nacht zu Donnerstag stattgefunden. Der FC hat Anzeige gegen unbekannt gestellt. An diesem Freitagabend spielt Köln in der Bundesliga gegen den SC Paderborn. (fs mit dpa)