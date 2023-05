Ersatzkeeper Pentke verlässt die TSG Hoffenheim

Zuzenhausen Ersatztorwart Philipp Pentke verlässt zum Saisonende die TSG 1899 Hoffenheim. Der auslaufende Vertrag des 38-Jährigen werde nicht verlängert, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Pentke will aber seine Karriere fortsetzen. Er war 2019 vom Zweitligisten Jahn Regensburg in den Kraichgau bekommen, bestritt acht Erstliga-Einsätze für die TSG, ein Spiel in der Europa-League und drei Partien im DFB-Pokal.

Pentke hatte schon länger seinen Status als Stellvertreter von Stammkeeper Oliver Baumann an Luca Philipp verloren. „Auch in der Kabine hatten seine Worte aufgrund seiner großen Erfahrung eine hohe Bedeutung“, sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen.