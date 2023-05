FC Bayern testet in Asien gegen Liverpool und Man City

München Der FC Bayern München absolviert auf seiner Asien-Tour im Sommer Testspiele gegen den FC Liverpool und Manchester City. Das teilten die beiden Premier-League-Clubs mit.

Auf Manchester mit Coach Pep Guardiola treffen die Bayern am 26. Juli in Tokio. Eine Woche später, am 2. August, spielt der deutsche Fußball-Rekordmeister in Singapur gegen die von Jürgen Klopp trainierten Liverpooler.

Für die Münchner geht es vom 24. Juli bis 3. August nach Asien. Erste Station ist Tokio. In der japanischen Hauptstadt wird die Mannschaft von Coach Thomas Tuchel auch noch ein zweites Testspiel gegen Kawasaki Frontale bestreiten.

Der FC Bayern ist zum ersten Mal seit 2008 wieder mit seinem Profiteam in Japan zu Gast. Im vergangenen Jahr waren die Münchner mit ihrer Sommer-Tour in den USA in Washington und Green Bay unterwegs.