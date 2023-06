Frankfurts Kamada vor Wechsel zu Milan

Frankfurt/Main Der Japaner Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt soll einem Bericht zufolge vor einem Wechsel nach Italien stehen. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete, hat sich der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler grundsätzlich mit der AC Mailand auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt.

Kamada kann den Fußball-Bundesligisten, für den er am Samstag im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig zum letzten Mal zum Einsatz kommen könnte, ablösefrei verlassen. Der Medizincheck in Mailand sei in der nächsten Woche geplant, hieß es in dem Bericht. Auch Borussia Dortmund und Benfica Lissabon mit seinem deutschen Trainer Roger Schmidt sollen sich zwischenzeitlich um Kamada bemüht haben.

Unterdessen soll sich Eintracht Frankfurt laut Medienberichten mit dem 18-jährigen Schweden Hugo Larsson auf ein Engagement am Main geeinigt haben. Der Mittelfeldspieler von Malmö FF gilt als eines der größten Talente seines Landes und hat bereits sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gegeben. Larsson wäre die dritte Verpflichtung der Frankfurter für die kommende Saison nach Willian Pacho (Royal Antwerpen) und Omar Marmoush (VfL Wolfsburg).