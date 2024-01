Füllkrug trifft dreifach: Dortmund mit Sieg gegen Bochum

Dortmund Borussia Dortmund hat mit einem hart erkämpften Sieg gegen den VfL Bochum seine Erfolgsserie nach der Winterpause ausgebaut.

Das Team von Trainer Edin Terzic besiegte den Revier-Rivalen im Heimspiel am Sonntagabend mit 3:1 (1:1) und kletterte an RB Leipzig vorbei auf den Champions-League-Platz vier. Drei Tore von Nationalstürmer Niclas Füllkrug (7. Minute/Foulelfmeter/72./90.+1/Foulelfmeter) bescherten dem BVB vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park den dritten Sieg in Folge. Dagegen mussten die Bochumer trotz des zwischenzeitlichen 1:1 durch das Eigentor von Nico Schlotterbeck (45.) die erste Niederlage in 2024 hinnehmen.