Fußball-Bundesliga: Ruhe auf dem Transfermarkt

Die Fußballwelt steht still. Das Coronavirus hat nicht nur den Betrieb in der Bundesliga und den anderen großen Ligen Europas lahmgelegt, auch auf dem Transfermarkt tut sich dieser Tage herzlich wenig. Zwar können die Sportdirektoren trotz Kontaktverbot Verhandlungen mit Spielerberatern per Telefon oder Videokonferenz führen, doch weil niemand weiß, wann überhaupt wieder Fußball gespielt werden kann, ist noch nicht absehbar, wie hoch der finanzielle Schaden für die Vereine letztlich sein wird.

Planungen liegen auf Eis

Und so üben sich die Verantwortlichen in Zurückhaltung und legen geplante Verhandlungen erst einmal auf Eis. Etwas mehr Planungssicherheit haben die Vereine, die schon vor der Corona-Krise Transfers für die kommende Saison fixiert haben. Insgesamt sechs Sommerwechsel stehen in der Bundesliga bereits fest. Der prominenteste Name: Alexander Nübel. Der Torwart von Schalke 04 wird die Königsblauen am Saisonende ablösefrei verlassen und zum FC Bayern München wechseln. Ein Transfer, der bereits viel Wirbel ausgelöst hat. Die Schalker Fans haben ihren Unmut über die Entscheidung des 23-Jährigen lautstark gezeigt und das ging nicht spurlos an ihm vorüber. Nach einigen Patzern wurde Nübel im Tor von Ersatzmann Markus Schubert abgelöst. Keine guten Voraussetzungen, um sich bei den Bayern durchsetzen zu können.

Mit großen Vorschusslorbeeren kommt der 22-jährige Franzose Lucas Tousart im Sommer zu Hertha BSC. Der defensive Mittelfeldspieler ist Stammkraft bei Olympique Lyon und bringt Champions-League-Erfahrung mit zu den Berlinern, die sich für die kommenden Jahre große Ziele gesteckt haben und unbedingt nach Europa wollen.

Tousart ist noch skeptisch

„Große Mehrwertsteigerung möglich“, schrieb Ex-Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann in sein öffentlich gewordenes Tagebuch neben den Namen des 20-Millionen-Transfers. Der kleine Haken an der Sache: Hertha BSC kämpft noch um den Klassenerhalt in Deutschlands höchster Liga. Und sollte der verpasst werden, dann platzt auch der Deal. Tousart verriet der Zeitschrift ‘L’Equipe’: „Wenn sie wirklich absteigen, gehe ich nicht hin.“

Gleich zwei aktuelle deutsche U21-Nationalspieler wurden für die kommende Saison von Bundesliga-Klubs verpflichtet. Der Angreifer Ragnar Ache geht im Moment noch für Sparta Rotterdam in der niederländischen Eredivisie auf Torejagd (fünf Treffer in 19 Spielen), ab Sommer steht er bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Außenverteidiger Felix Agu könnte unter Umständen weiter in der 2. Bundesliga spielen, wo er beim VfL Osnabrück mit seiner Schnelligkeit auf beiden Außenbahnen überzeugt. Sein künftiger Klub ist der SV Werder Bremen – und der befindet sich in akuter Abstiegsgefahr.

Die Transfers Nummer fünf und sechs, die bereits feststehen, dürften nur absoluten Fußballexperten ein Begriff sein. Da wäre zum einen der spanische Torwart Josep Martinez, den RB Leipzig verpflichtet hat. Bei dem 21-Jährigen handelt es sich um ein großes Talent, das in der Barca-Talentschmiede ,La Masia’ ausgebildet wurde. Beim spanischen Zweitligisten UD Las Palmas saß er zuletzt nur noch auf der Bank, nachdem er zu Saisonbeginn noch Stammspieler war. Der andere, noch ziemlich unbekannte Name, lautet Dimitri Lavalée. Der 23-jährige künftige Mainzer ist Innenverteidiger beim belgischen Traditionsverein Standard Lüttich. Im Vorjahr war er noch Stammspieler, in dieser Saison saß er zumeist auf der Bank.

Gladbach hat vorausgedacht

Sechs Bundesliga-Vereine haben also bereits für den Sommer vorgeplant, einer sogar schon für den Winter: Borussia Mönchengladbach holt den 17-jährigen US-Amerikaner Joe Scally erst in der Winterpause von New York City FC. Vorausschauend planen kann sich schließlich auszahlen.