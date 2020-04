Der Ball wird wieder rollen. Die Vereine der Fußball-Bundesliga machen sich weiter Hoffnungen, dass die Saison 2019/20 doch noch zu Ende gespielt werden kann. Wann die Liga aus ihrer Zwangspause heraus neu starten kann, darum wird weiter heftig gerungen. Bei den Beratungen von Bund und Ländern sei die Bundesliga kein Thema gewesen, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Ob es in Form von Geisterspielen weitergeht, werde in einem weiteren Schritt besprochen. Die Liga hingegen will positive Signale der Politik vernommen haben.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kann sich Geisterspiele offenbar vorstellen – allerdings unter strengen Auflagen. Grundsätzlich, so der gestrige Beschluss, bleiben Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt – das trifft auch auf Fußballspiele zu. Damit sei klar, dass es in dieser Saison keine Bundesliga-Spiele mehr vor Publikum geben wird, sagte Laschet. Für Profiklubs, die um ihre Existenz bangen, dürften die kommenden Wochen nun viele Unwägbarkeiten bringen.

Testkapazitäten und Isolation

Fußballprofis werden weiter Sonderrechte erhalten müssen, um die verbleibenden neun Spieltage auszutragen. Die medizinische Taskforce der Deutschen Fußball-Liga wird nun darlegen, wie die Gesundheit von Spielern, Trainerstab und Betreuern vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt werden soll – und gleichzeitig ein sportlich fairer Spielbetrieb stattfinden kann.

Zwei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt. Die erste ist die nach der Endlichkeit der Testkapazitäten. Nach Einschätzung von Experten werden bis zum Saisonende 20.000 Tests benötigt, um Profis zu testen – Menschen also, die eigentlich keine Risikogruppe sind. In ihrer Beschlussvorlage verspricht die Bundesregierung die Beschaffung weiterer Tests und Labormittel. Ob die Ressourcen dann ausreichen, wird sich zeigen müssen. Zweitens geht es um die Frage, ob Fußballteams möglicherweise über Wochen isoliert werden können, damit der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden kann.

Vieles spricht dafür, dass die Liga unter Auflagen startet. Ob dies schon am 9. Mai der Fall ist, entscheidet letztlich die Politik.