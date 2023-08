Wurde bei seiner Verabschiedung in Gladbach mit Pfiffen bedacht: Jonas Hofmann (r).

Bundesliga Hofmann bei Verabschiedung in Gladbach ausgepfiffen

Mönchengladbach Der zu Bayer Leverkusen gewechselte Nationalspieler Jonas Hofmann ist vor dem Duell mit seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach unter Pfiffen verabschiedet worden.

Der zu Bayer Leverkusen gewechselte Nationalspieler Jonas Hofmann ist vor dem Duell mit seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach unter Pfiffen verabschiedet worden.

Rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff des brisanten West-Duells bekam der 31-Jährige vom Präsidium der Borussia auf dem Rasen einen Strauß Blumen und eine Foto-Collage überreicht.

Dabei gab es vom Gladbacher Anhang ein deutliches Pfeifkonzert, weitere Unmutsbekundungen gegen Hofmann blieben aber zunächst aus. „Ich denke, er wird einen ehrenwerten Abgang haben hier“, hatte Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof kurz zuvor am Sky-Mikrofon gesagt.

Laute Pfiffe bei Aufstellung

Auch bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellung wenige Minuten später gab es laute Pfiffe für Hofmann. Der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka, der die Borussia 2016 verlassen und im Sommer ebenfalls nach Leverkusen gewechselt war, wurde dagegen mit freundlichem Applaus bedacht.

Hofmann hatte aus Gladbacher Sicht überraschend in der Sommerpause eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gezogen und war für zehn Millionen Euro nach Leverkusen gewechselt. Dies hatte vor allem den Gladbacher Sportdirektor Roland Virkus schwer verärgert. „Es geht um die Art und Weise“, hatte Virkus zuletzt noch gesagt und sich darüber beklagt, dass Hofmann erst einem Verbleib in Gladbach zugestimmt und einen Tag später dann seinen Wechsel nach Leverkusen verkündet habe. Hofmann hatte dem indes widersprochen.