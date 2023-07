Innenbandzerrung: Pause für Stuttgarts Mittelstädt

Neukirchen Neuzugang Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart hat sich im Trainingslager in Österreich eine Innenbandzerrung zugezogen.

Für den 26-Jährigen sei vorerst kein weiteres Mannschaftstraining möglich, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit. Außenverteidiger Mittelstädt war nach dem Abstieg von Hertha BSC in die 2. Liga in diesem Sommer zum VfB gewechselt. Die Stuttgarter trainieren seit Montag und noch bis kommenden Sonntag in Neukirchen am Großvenediger.