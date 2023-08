Kane-Hoffnung: Bayern zum Bundesliga-Auftakt unter Druck

Bremen/München Thomas Tuchel sucht den Schlüssel zum Erfolg. Mit 100-Millionen-Mann Harry Kane hofft der Trainer im Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga auf den ersehnten Sieg.

Die Fußball-Bundesliga startet in ihre 61. Saison - und Titelverteidiger FC Bayern München steht gleich im heutigen Eröffnungsspiel gehörig unter Druck.

Sechs Tage nach dem bitteren 0:3 im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig muss der deutsche Rekordmeister beim SV Werder Bremen verhindern, dass aus dem einem Fehltritt kein Fehlstart wird. Bei seiner Bundesligapremiere sind wohl alle Augen wieder auf Hoffnungsträger Harry Kane gerichtet.

Wie ist die Situation beim FC Bayern?

Pleite im Supercup, Torwart-Diskussionen, Transfer-Trubel um Harry Kane: Für Thomas Tuchel und seine erfolgsverwöhnten Münchner geht es darum, mit einem möglichst überzeugenden Sieg für Ruhe im Umfeld zu sorgen. „Wir haben den einen Schlüssel noch nicht gefunden, um das Schloss zu knacken. Aber wir haben noch ein paar am Schlüsselbund“, sagte der Trainer voller Hoffnung.

Zumindest auf der Position zwischen den Pfosten scheint es vorerst Klarheit zu geben. Sven Ulreich wird - zumindest so lange Nationalkeeper Manuel Neuer noch an seinem Comeback arbeitet - die Nummer 1 sein. „Ulle macht das im Moment sehr gut“, meinte Tuchel. Thomas Müller (Knie) und Eric Maxim Choupo-Moting (Hüfte) können nach überstandenen Problemen in den Kader zurückkehren.

Was erwartet Trainer Thomas Tuchel von Harry Kane?

Der Coach ist von einem „Yes we Kane“ überzeugt. „Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen, der wirkt auf so vielen Ebenen“, erklärte Tuchel. Nach dem wirkungslosen Kurzeinsatz des 30-jährigen Top-Stürmers im Supercup wird damit gerechnet, dass Englands Auswahlkapitän in der Startelf steht. „Er erhöht unsere Chance, in Bremen zu gewinnen.“

Der Trainer erwartet, dass 100-Millionen-Mann Kane seine Mitspieler mitreißt. „Er hat mit seiner Persönlichkeit einen sofortigen Effekt auf die Kabine. Ich habe große Hoffnung, dass er der Typ ist, der sich schnell anpasst“, sagte der 49-Jährige und bezeichnete seinen neuen Star als „Topprofi“. Er hoffe, „dass er die Spieler um sich herum sehr schnell besser macht“.

Wo kann man das Spiel sehen?

Frei empfangbar wird das Eröffnungsspiel auf Sat.1 übertragen. Der Sender beginnt mit seiner Vorberichterstattung ab 20.00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss, Moderator ist Matthias Opdenhövel. Als Experte ist der frühere U21-Bundestrainer und aktuelle türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz im Einsatz.

Kostenpflichtig ist die Begegnung bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst startet bereits um 19.30 Uhr. Als Kommentator sitzt Jan Platte am Mikrofon, moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra. Der frühere Nationalspieler sowie Ex-Werder- und Bayern-Profi Tim Borowski ist der Experte.