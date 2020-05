Karl Lauterbach vergreift sich entschieden im Ton

Er hat es wieder getan SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Fußball-Bundesliga erneut als „Brot und Spiele“ bezeichnet. Das ist natürlich eine bewusste Provokation, die Stadien der Bundesligisten mit den Arenen der Antike zu vergleichen, in denen mit blutigen Gladiatorenkämpfen und anderen „Belustigungen“ mit meist tödlichen Ausgang die Bevölkerung von hartem Alltag und politischen Intrigen abgelenkt wurde.

Hat Lauterbach damit Recht?

Fußball macht sich angreifbar

Natürlich ist der Fußball, sind Teile des Leistungssports, ein gewaltiger Geschäftsbetrieb. Der Profi-Fußball hat mit gigantischen Ablösesummen, kaum nachvollziehbaren Gehältern und einem Verhalten, das zwischen abgehobenem Goldsteakverzehr der Spieler und arrogantem Selbstbewusstsein der Klubverantwortlichen pendelt, sich wirklich angreifbar gemacht.

Nicht alles beim Fußball läuft rund. Es besteht, da diskutieren in der Corona-Krise auch die Klubverantwortlichen mittlerweile ausgiebig drüber, Rede- und Reformbedarf.

Niemand macht sich die Frage des Spielbetriebs einfach

Auch die Frage, ob die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen soll, kann man kontrovers diskutieren. Dass das in keiner Hinsicht eine einfache Entscheidung ist, wird niemand infrage stellen.

Versteht Karl Lauterbach den Fußball?

Wenn Karl Lauterbach aber immer wieder die Brot-und-Spiele-Metapher gebraucht, liegt er in mindestens zweierlei Hinsicht falsch.

Weil er den Fußball nicht versteht? Fußball ist viel mehr als ein Geschäft. Er stiftet Identifikation, er bewahrt Tradition und gerade in weiten Teilen von NRW bedeutet er Seele. Lauterbach muss sich nicht einbilden, die Menschen, die Woche für Woche ins Stadion pilgern, wüssten nicht, was bei ihrem Klub, was in der Bundesliga schief läuft. Das ist ihnen nicht gleichgültig, das ist ihnen gleichzeitig total egal, weil sie gleichzeitig mit blinder Leidenschaft lieben.

Lauterbach greift nicht den Fußball, er greif die Menschen an

Wenn Karl Lauterbach so launig von „Brot und Spiele“ spricht, greift er nicht die Klubs oder die DFL als Spitzenorganisation an. Er trifft die Menschen an, die ins Stadion pilgern – und alle anderen, die Fußball anders lieben, dem Sport folgen, ohne die Farben zu tragen, auch. Er spricht den Millionen Fußballfans ab, sich mit dem Problemen des Fußballs, mit den Auswirkungen der Corona-Krise bewusst auseinanderzusetzen. Das ist nicht provokativ. Das ist elitär. Die Menschen, die den Fußball lieben mit einem ungebildeten, manipulierbaren Plebs der römischen Antike gleichzusetzen – und das ist auch noch zutiefst undemokratisch.