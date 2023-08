Bundesliga Köln-Trainer Baumgart: „Meisterschaft noch nie so offen“

Köln Nahezu alle Experten tippen vor der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga wieder auf den FC Bayern München als Meister. Kölns Trainer Steffen Baumgart ist sich da nicht sicher.

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln erwartet in der heute beginnenden Saison in der Fußball-Bundesliga ein ganz enges Meisterrennen.

„Ich habe die Meisterschaft noch nie vor Anfang so offen gesehen wie in diesem Jahr“, sagte Baumgart: „Ich würde keine Wette abschließen. Ich sehe drei, vier Kandidaten, die da mitspielen können. Das wird ein interessantes und wahrscheinlich sehr spannendes Jahr.“

Mit dem FC spielt er zum Auftakt gleich bei Vizemeister Borussia Dortmund, der den Titel im Vorjahr erst am letzten Spieltag verspielte. Auf die Frage, was das mit dem BVB mache, sagte Baumgart: „Ich war noch nie in solch einer Situation, um die Meisterschaft zu spielen. Sie hatten die Chance, sie haben sie nicht genutzt. Jetzt nehmen sie einen neuen Anlauf.“

Am letzten Spieltag des Vorjahres „hätten wir gerne unseren Beitrag geleistet“, sagte Baumgart, dessen Team bis zur 89. Minute ein 1:1 gegen BVB-Konkurrenten FC Bayern München hielt: „Aber wir haben es nicht über die Linie gekriegt.“