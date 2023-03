Leipzig-Coach Rose will sich keine Krise einreden lassen

Leipzig Nach zwei Niederlagen ohne Tor sieht Trainer Marco Rose RB Leipzig keineswegs auf dem Weg in eine Krise.

Natürlich habe man das Gefühl, alles werde hinterfragt und alles falle ein wenig schwerer. „Aber es gibt eine Menge Statistiken, die für uns sprechen, wo wir selbstbewusst auftreten sollten“, sagte Rose. „Wir haben klare Ziele und sollten mit Überzeugung auftreten. Wir sollten uns nichts einreden lassen, was möglicherweise nicht da ist.“

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die auf Rang fünf abgerutschten Leipziger den FSV Mainz 05. Zuletzt hatte RB in Bochum 0:1 und bei Manchester City 0:7 verloren. In den vergangenen sechs Liga-Spielen gab es drei Niederlagen. Laut Rose muss vor allem die Effizienz bei den Torchancen erhöht werden. „So viel fehlt nicht, aber das wenige, was fehlt, macht dann viel aus“, sagte der 46-Jährige.

Der Trainer kann gegen Mainz auf Dani Olmo zurückgreifen. Der erst von einem Muskelfaserriss genesene Spanier fühlte sich nach einem Länderspieleinsatz über 67 Minuten „stark ermüdet“, beendete dann ein Training vorzeitig und fehlte beim zweiten Spiel im Kader. „Er ist nach wie vor ein Stück weit müde. Aber kein Grund zur Sorge, er wird einsatzfähig sein“, sagte Rose. Bei Yussuf Poulsen sieht es schlechter aus. Der Däne laboriert an Wadenproblemen, konnte nicht trainieren.