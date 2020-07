Leroy Sané beim FC Bayern: "Kimmich hat am meisten genervt"

München. Leroy Sané wurde am Donnerstag offiziell beim FC Bayern vorgestellt. Der Nationalspieler will in München das nächste Level erreichen.

Gleich die erste Antwort von Leroy Sané sorgte für Schmunzeln. Monate und Woche zog sich der Transfer des Ex-Schalkers zum Rekordmeister Bayern München hin. Einer, dem es gar nicht schnell genug gehen konnte, war dabei offenbar Sanés Nationalmannschaftskollege Joshua Kimmich. "Er hat schon am meisten genervt", sagte Sané im Hinblick auf die Wasserstandsmeldungen um seine Person. "Er hätte mich am liebsten jeden Tag angerufen und gefragt, wie die Sache steht."

Bereits im vergangenen Jahr wollten die Münchener den 24 Jahre alten gebürtigen Essener von Manchester City verpflichten. Doch Sané verletzte sich schwer am Knie. Der Transfer platzte. Vorerst. Die Bayern blieben dran. Nun klappte es. "Wir waren alle davon überzeugt, dass er der richtige Spieler ist", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der offiziellen Vorstellung des prominenten Zugangs.

Neue Ära beim FC Bayern nach Robben und Ribery

Mit Sané geht der Umbruch nach der Ära mit Franck Ribery und Arjen Robben beim FC Bayern weiter. Ein "Unterschiedsspieler" sei Sané, sagte Vorstandsmitglied Oliver Kahn. Für Salihamidzic ist der 24-Jährige ein „außergewöhnlicher Außenspieler, ein Spieler, der genau zum FC Bayern passt, weil er in den engen Räumen die Lösungen hat.“ Sané sei nicht nur schnell, sondern auch „mental richtig stark“ und könne „unter Druck gute Leistungen bringen“.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach eigener Aussage mit der Verpflichtung Sanés Trainer Hansi Flick einen Wunsch erfüllt. „Ich denke, wir werden viel Freude an ihm haben“, so Rummenigge

FC Bayern wollte Leroy Sané schon vor vier Jahren

Ob der Weg zum FC Bayern vorgezeichnet war? Vielleicht. Schon 2016 gab es zwischen Klub und Spieler Kontakt. Damals entschied sich Sané für Manchester City statt für München. "Mit Ribery und Robben wäre es schwer geworden, Einsatzmöglichkeiten zu bekommen", so der Nationalspieler. Nun hat er es doch in den Süden des Landes geschafft. Das Konzept habe ihn vom Engagement in München überzeugt. "Wie der FC Bayern arbeitet, wie Hansi Flick arbeitet, was die Mannschaft für Ziele hat und dass sie mich als Führungsspieler sehen", erläuterte Sané die Gründe für seinen Wechsel. "Das sind alles Punkte, die mich auf das nächste Level bringen." (chwo)