Live! Kann Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt nachlegen?

Berlin. Im Freitagsspiel des zweiten Spieltags gastiert die Frankfurter Eintracht in Berlin bei der Hertha. Verfolgen Sie die Partie im Live-Ticker.

Hertha BSC will nachlegen: Nach dem erfolgreichen Saisonstart setzt Trainer Bruno Labbadia auch im ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf seine treffsichere Offensivabteilung. „Wir haben unterschiedliche Stürmertypen, die es uns erlauben, flexibel zu sein. Trotzdem gilt es noch, an ganz vielen Dingen zu feilen“, sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten vor der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Bis auf Flügelspieler Javairo Dilrosun, der weiter an Oberschenkelproblemen leidet, und Mittelfeldmann Santiago Ascacibar (Aufbautraining) sind alle Hertha-Profi fit. Bei Frankfurt könnte Timothy Chandler auf der rechten Außenbahn für Danny da Costa zum Einsatz kommen. Berlins Neuzugang Cordoba ist bereit für die Startelf. (dpa)

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt