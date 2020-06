Manchester, Real und Bayern - Giganten werben um Kai Havertz

Leverkusen. An Leverkusens Kai Havertz sind viele große Fußballklubs interessiert. Auch die Bayern. Am Samstag kommen die Münchener in die Bayarena.

Dank seiner Vergangenheit hat Sven Bender ein enges Verhältnis zum Freistaat Bayern und dessen selbstbewusster Landeshauptstadt. Geboren im oberbayerischen Rosenheim, kickte er als Jugendlicher fünf Jahre für die Münchner „Löwen“ – dem zweiten Fußballklub in einer Stadt, dessen rot-weißes Aushängeschild in Leverkusen nun die mutmaßlich letzte Hürde auf dem Weg zum nächsten Meistertitel nehmen will.

Fünf Runden vor Saisonschluss haben die Bayern sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Dortmund, und vor dem Duell mit dem Branchenriesen aus dem Süden sagt Leverkusens Abwehrchef Sven Bender tapfer: „Es wäre schön, wenn wir die Bayern noch mal ärgern könnten.“ Zuletzt gab es für das Team von Peter Bosz immerhin zwei Siege über München. Und einen besonders pikanten Anstrich bekäme so ein ungewöhnlicher Erfolgs-Hattrick für Kai Havertz – Leverkusens Jungstar, der in absehbarer Zeit auf der Gehaltsliste der Bayern stehen könnte.

Havertz braucht nur "diese eine Situation"

Die außergewöhnlichen Qualitäten des 20-Jährigen kennt auch Freiburgs Trainer Christian Streich, dem bei Deutschlands aktuell begehrtestem Fußballer kürzlich ein schöner Vergleich gelang. „Mich würde mal interessieren, was für einen Puls er hat“, sagte der Ur-Schwarzwälder da über Havertz. „Der ist bestimmt halb so hoch wie meiner.“

Beim 1:0 im Breisgau erzielte Havertz tags darauf prompt das entscheidende Tor – in seiner für den Gegner brandgefährlichen Mischung aus Lässigkeit, Eleganz und Abgebrühtheit. „Das ist die Qualität, die Kai hat. Er braucht nur diese eine Situation“, kommentierte SC-Kapitän Christian Günter beeindruckt. Streich fand den Treffer schlicht „genial“. Während Havertz‘ Teamkollege Julian Baumgartlinger noch anmerkte: „Das war gar keine hundertprozentige Chance.“

Bayers Ablöse-Idee: 100 Millionen Euro

Hundertprozentig einig sind sich die Bayer-Bosse dafür, für den nahenden Wechsel von Havertz zu einer europäischen Top-Adresse eine Summe um die 100 Millionen Euro aufzurufen. Trotz der aktuellen Verunsicherung auf dem Transfermarkt wegen der Corona-Krise. Interesse an den Diensten des gebürtigen Aacheners haben dabei unter anderem die Bayern. Entsprechend steht der auf dem Kontinent heftig umworbene „Künstler“ (Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler) Havertz am Samstagnachmittag ganz vorne im Schaufenster.

Der Kontrakt des schlanken Offensivspielers in Leverkusen läuft bis Sommer 2022 – und Völler äußerte gerade „so eine kleine Hoffnung, dass wir ihn hier noch ein Jährchen behalten können und dürfen“. Eine Variante, die auch den Bayern gelegen käme: Deren Interesse an einer Verpflichtung von Nationalspieler Leroy Sané (Vertrag bei Manchester City bis 2021) ist schließlich hinlänglich bekannt. Für den Ex-Schalker standen zuletzt Ablösesummen zwischen 45 und 100 Millionen Euro im Raum. Und Sané und Havertz auf einen Schlag werden sich auch die Bayern nicht leisten wollen.

Gerüchte um Manchester United und Real Madrid

Als nächste Anlegestellen in Havertz‘ steiler Karriere sind naturgemäß noch weitere kontinentale Größen im Gespräch: Die „Manchester Evening News“ etwa berichten, dass der Leverkusener offen für einen Wechsel zu Manchester United nach dieser Saison sei. Und Real Madrid soll laut „Bild“ bereit sein, schon in diesem Sommer 80 Millionen Euro an Bayer zu überweisen – um Havertz vor dessen Wechsel in die spanische Metropole im Sommer 2021 noch für ein Jahr beim Werksklub zu „parken“.

Diese Variante wiederum würde die Münchner Überlegungen durchkreuzen, Leverkusens Edelkicker nach einer weiteren Saison unter dem Bayer-Kreuz im nächsten Jahr zum FC Bayern zu holen. Havertz, dessen Tendenz laut „kicker“ allerdings nicht „klar in Richtung München“ gehe, gilt als Wunschspieler von FCB-Coach Hansi Flick. Und der kann Kai Havertz am Wochenende in der BayArena auf jeden Fall noch mal aus nächster Nähe studieren.