„Netter Name“: Nischalke wechselt zu Borussia Dortmund

Fans von Borussia Dortmund nehmen das Wort „Schalke“ möglichst nie in den Mund - beim jüngsten Neuzugang der U23 des BVB werden sie aber wohl gerne eine Ausnahme machen.

Jermain Nischalke wird künftig für die in der 3. Liga spielende Zweitvertretung auflaufen, wie der Club bekannt gab. „Netter Name“, twitterte der BVB und postete Nachrichten von Fans, die sich den Transfer allein schon aufgrund des Nachnamens gewünscht hatten. Nischalke sagte in dem kurzen Vorstellungsvideo: „Ihr habt es ja so gewollt.“

Der 20 Jahre alte Angreifer hat tatsächlich noch nie für Schalke gespielt. Er wird für ein Jahr mit Kaufoption vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Beim „Club“ kam er hauptsächlich für die Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Ausgebildet wurde der gebürtige Berliner bei Hertha Zehlendorf und Union Berlin.

In Dortmund soll Nischalke nicht nur wegen seines kuriosen Nachnamens für Aufsehen sorgen. „Wir beobachten Jermain schon eine ganze Weile, sind von seinen Qualitäten überzeugt und sind uns sicher, dass er uns helfen kann“, sagte der Sportliche Leiter Ingo Preuß.