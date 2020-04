Neue Methoden in München: Flick trainiert jetzt mit Gruppen

An diesem Montag steigt der FC Bayern wieder ins Training auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße ein, jedenfalls in Kleingruppen und unter strengen Auflagen wegen der Corona-Pandemie. Fünf Gruppen sollen dabei gebildet werden, vier mit vier Spielern und eine mit fünf. Das allein klingt noch nicht besonders bemerkenswert. Dafür aber der Plan, dass die Kleingruppen in zeitlichen Abständen in der Tiefgarage abgeholt und in unterschiedliche Kabinen geleitet werden sollen. Direkt begegnen dürfen sich die Kleingruppen auch auf dem Weg zu den vier Trainingsplätzen nicht.

Euphorie im Urteil über Hansi Flick

Es sind besondere Vorkehrungen, von denen das Fachblatt Kicker berichtete, unter denen der am Freitag bis 2023 im Amt bestätigte Hansi Flick in die nächste Phase seines Cheftrainer-Daseins startet. Inzwischen klingen sie beim FC Bayern geradezu euphorisch, wenn sie über Flick, 55, sprechen. Ausdruck fand ihre Freude über dessen Erfolgsgeschichte als Cheftrainer (21 Pflichtspiele, 18 Siege) auch im langfristigen Vertrag, auf den sie sich geeinigt haben.

Verlängert Thomas Müller jetzt beim FC Bayern?

Für die Spieler des FC Bayern und solche, die es werden wollen, sind mit dieser langfristigen Weichenstellung auch weitreichende Signale verbunden. Wie für Thomas Müller, 30, für den es unter Kovac oft nicht für die Startelf gereicht hatte und für den es nun durch die Vereinbarung mit seinem Förderer Flick einen weiteren wesentlichen Grund gibt, seinen 2021 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. Im Gespräch war zuletzt eine Vereinbarung bis 2023 oder 2024, mit einer Einigung ist demnächst zu rechnen.

Auffallend viel Lob für Werner

Auch aus Manuel Neuers Sicht ist Flicks langfristiger Verbleib ein Argument für eine Verlängerung über 2021 hinaus. Beide schätzen sich sehr. Der 34 Jahre alte Torwart und Kapitän erhofft sich für sein neues Arbeitspapier aber offenbar eine deutlich längere Laufzeit als bis 2023. Auch für Thiago Alcántara, 28, und David Alaba, 27, müsste Flicks Verbleib ein starkes Argument für eine eigene Vertragsverlängerung über 2021 hinaus sein.

Spannend wird auch zu beobachten sein, ob und wie es mit dem schon im Sommer 2019 angedachten Transfer von Manchester Citys Leroy Sané, 24, weitergeht. Aus Sicht des Flügelspielers dürfte die Verlängerung mit Flick eher kein Argument für einen Wechsel nach München sein.

Der Trainer hielt sich zuletzt stets auffallend bedeckt, wenn es um Sané ging, und lobte ebenso auffallend Leipzigs Timo Werner, 24. Möglich also, dass es nicht zum Kauf von Sané kommen wird.