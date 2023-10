Neuer-Comeback gegen Darmstadt? - Tuchel noch zurückhaltend

Istanbul Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel will sich noch nicht festlegen, ob Manuel Neuer am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 sein Comeback im Tor des FC Bayern gibt.

„Wir müssen abwarten, mit Manu sprechen“, sagte Tuchel nach dem 3:1 (1:1) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul bei Prime Video. Wenn er kann, dann werde er spielen. „Wollen tut er sowieso“, ergänzte Tuchel.

Am Samstag könnte Neuer erstmals seit fast einem Jahr wieder im Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters stehen. Letztmals spielte Neuer am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke.

Der Weltmeister von 2014 hat sein bislang letztes Spiel überhaupt beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Seitdem arbeitet er an dem Comeback.