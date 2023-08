Pavard im Bayern-Training - Klostermann möglicher Nachfolger

Inter Mailand ist an Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard interessiert.

München Trainierte Benjamin Pavard zum letzten Mal beim FC Bayern? Der Franzose wird wohl zu Inter Mailand wechseln. Ein deutscher Nationalspieler soll ein Kandidat für seine Nachfolge sein.

Auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger für den abwanderungswilligen Benjamin Pavard soll der FC Bayern München Medienberichten zufolge an einem deutschen Fußball-Nationalspieler interessiert sein.

Wie unter anderem die „Münchner Abendzeitung“ und das Portal „Sportbuzzer“ berichteten, ist Abwehrspieler Lukas Klostermann bei den Bayern-Bossen im Gespräch. Klostermanns Vertrag bei RB läuft im Sommer 2024 aus. In dieser Transferperiode könnte der Bundesligist aus Sachsen noch eine Ablöse für den 27-Jährigen erhalten.

Vaterfreuden bei Kane

In Abwesenheit von Stareinkauf Harry Kane, der zum vierten Mal Vater geworden war, trainierte Pavard heute im ersten öffentlichen Training der neuen Saison noch mit seinen Mitspielern an der Säbener Straße - womöglich das letzte Mal. Im Wechselpoker um den 27-Jährigen sollen sich die Münchner mit Inter Mailand geeinigt haben. Die Bayern sollen 28 Millionen Euro feste Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni erhalten.

Pavard will seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag an der Isar nicht verlängern und drängt seit Wochen auf einen Abschied. Der deutsche Fußball-Rekordmeister stimmt dem Transfer aber wohl erst endgültig zu, wenn ein Ersatzmann gefunden ist. Klostermann könnte dieser Ersatzmann sein.

Der Verteidiger wurde auf der rechten Abwehrseite bei RB von Benjamin Henrichs verdrängt. Beim 2:3 zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen saß er 90 Minuten auf der Bank. Im Supercup gegen die Bayern kam Klostermann nur zu einem Kurzeinsatz.