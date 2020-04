Pierre Littbarski wird 60: Vom Kleenen zum ganz Großen

Spaßvogel, Fußball-Ikone, Bundesliga-Legende, Ex-Duisburg-Trainer, Weltmeister von 1990. Es gibt viele Worte, mit denen man Pierre Littbarski beschreiben kann. Am Donnerstag kommt ein weiteres hinzu: 60-Jähriger. Der nur 1,68 Meter große ehemalige Dribbelkünstler mit den berühmten O-Beinen hat zum Geburtstag vor allem einen Wunsch: Dass der Ball bald wieder rollt. „Ich habe jetzt erst gemerkt, wie viel Platz der Fußball in meinem Leben einnimmt“, sagt er. Die Corona-Krise hält überall das Leben an, doch eine große Party hätte es für Pierre Littbarski auch ohne Corona an seinem Ehrentag nicht gegeben. „Wir wären ohnehin nur mit der Familie Essen gegangen. Jetzt essen wir eben zu Hause“, sagt Pierre Littbarski. Mit seiner Frau Hitomi und den Söhnen Lucien und Joel lässt er es gemütlich angehen.

Herr Littbarski, Sie wurden in West-Berlin geboren, Sie spielten lange in Köln, dann in Frankreich und in Japan. Seit zehn Jahren sind Sie mittlerweile in Wolfsburg, aktuell als Markenbotschafter des VfL. Hätten Sie das je gedacht?

Pierre Littbarski: Das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Aber Wolfsburg passt für mich. Ich habe hier schon mehrere Jobs durch. Mein Sohn kickt in der U17.

Zeigen Sie Ihrem Sohn Lucien Videos von früher?

Pierre Littbarski: Bloß nicht (lacht). Da wird der wild. Ich wollte von meinem Vater damals doch auch nichts hören. Ich habe mir abgewöhnt, ihm Tipps zu geben. Die Jungs werden heutzutage ohnehin so gut ausgebildet. Er will sich durchbeißen und entwickelt sich ganz gut.

Littbarskis Highlight: das WM-Halbfinale 1982

Hat er die Dribbel-DNA von Ihnen geerbt?

Pierre Littbarski: Ja, leider (lacht). Er ist zehn Zentimeter größer als ich und hat einen ganz ähnlichen Bewegungsablauf. Die Handhaltung ist sehr ähnlich, er sieht manchmal aus wie der Papa – nur in der heutigen Zeit.

Wenn Sie nun einmal auf die damalige Zeit blicken: Welches war das schönste Spiel Ihrer Karriere?

Pierre Littbarski: Ich entscheide mich fürs WM-Halbfinale 1982 gegen Frankreich, für die Nacht von Sevilla. Da kam alles zusammen. Die Qualität der Spieler, das Foul von Toni Schumacher gegen Patrick Battiston, die Dramatik in der Verlängerung, unser Sieg im Elfmeterschießen. Das war alles sehr intensiv. Ich war bei der WM 22 Jahre alt, habe einfach drauf los gespielt und Spaß gehabt. Der kleene Berliner Piefke, der es den Großen zeigen wollte.

Der Kleene gegen die Großen

War die Geschichte Ihrer Karriere der Kleene gegen die Großen?

Pierre Littbarski: Ja, das begann schon auf dem Bolzplatz in den Straßen von Berlin. Da habe ich mit fünf Jahren gebettelt, mitspielen zu dürfen. Erst musste ich gegen die Großen ins Tor, dann habe ich Stück für Stück bewiesen, dass ich auch draußen mithalten kann. Und in meiner Karriere war es dann lange Zeit genauso. Ein gutes Beispiel dafür ist die WM 1990 unter Trainer Franz Beckenbauer. Davor musste ich mich vier Jahre lang beweisen und den Eindruck verwischen, dass ich nur ein Fußball-Clown oder -Artist bin. Sondern musste ihm zeigen, dass ich einfach nur gewinnen will.

Im WM-Halbfinale gegen England saßen Sie noch draußen, im Endspiel gegen Argentinien standen Sie dann in der Startelf.

Pierre Littbarski: Franz Beckenbauer hatte eine schwierige Entscheidung getroffen. Er hatte Olaf Thon rausgenommen und mich reingebracht. Im Nachhinein war er damit natürlich happy und er hat zu mir gesagt: „Okay Junge, das war gut. Du hast es mir gezeigt.“ Das war für mich eine große Genugtuung. Seit 1984 habe ich kämpfen müssen, obwohl ich schon etablierter Nationalspieler und eine Führungskraft in der Bundesliga war. Doch bei Beckenbauer musste ich mich immer wieder neu beweisen. Das hat die letzten zehn bis 15 Prozent herausgekitzelt bei mir. Die Berliner Straßen haben mich gestählt. Da ist es ganz einfach: Entweder du kannst was oder du bleibst draußen. Diese Ausbildung war wichtig für mich.

"Ich kam dahin als kleiner Futzi"

Das muss am Anfang in Köln auch eine passende Attitüde gewesen sein, als Sie als 18-Jähriger von Zehlendorf zum 1. FC wechselten.

Pierre Littbarski: Als ich kam, gab es in Köln 13 Nationalspieler, die in der Saison zuvor Meister und Pokalsieger geworden waren. Ich kam dahin als kleiner Futzi, war die Nummer 26 auf der Kadertafel.

Wie haben Sie sich Respekt erarbeitet?

Pierre Littbarski: Ich war Dribbler, sehr ballverliebt. Da musste ich mir schon viele Dinge anhören und brauchte ein dickes Fell. Zum Glück hatte ich mit Toni Schumacher jemanden, der mir Rückendeckung gegeben hat, weil ich frech war. Außerdem war es Trainer Hennes Weisweiler egal, was die Leute dachten. Dem war auch egal, dass ich so jung war. Ich habe einfach Fußball gespielt und viel gearbeitet. Ich hatte die Gier nach Perfektion. Das war meine Triebfeder.

Tor des Monats im im Oktober 1981

Welches Spiel haben Sie als schlimmstes in Erinnerung? Pierre Littbarski: Das DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen 1991. Da habe ich im Finale gegen Oliver Reck einen Elfmeter verschossen, und wir haben verloren. Dann kam noch ein Vorstandsmitglied zu mir und sagte: Du hast uns eine Million D-Mark gekostet. Da hat man gesehen: Mit der Dankbarkeit ist es im Fußball oft nicht weit her. Das war hart. Aber ich habe gelernt: Das Leben ist kein Wunschkonzert. Solche Erfahrungen haben mir auch geholfen.

Sie haben nach Ihrer Zeit in Köln für Racing Club Paris in Frankreich, sowie JEF United und Brummell Sendai in Japan gespielt. Überall schossen Sie Tore. Welcher war Ihr schönster Treffer?

Pierre Littbarski: Mein Lieblingstor ist das Tor des Monats gegen Arminia Bielefeld im Oktober 1981. Da laufe ich von der Mittellinie los, lasse fünf Gegenspieler stehen, gehe dann noch am Torwart vorbei und schiebe den Ball aus spitzem Winkel mit links ins Tor. Das war ein Spiegelbild meines Spielstils. Das war schon immer der Traum auf dem Bolzplatz. Da habe ich mir oft nur einen Torwart ins Team geholt und gegen fünf andere Jungs gespielt. Es hatte mich genervt, wenn einer nicht gut genug war. Da habe ich gesagt: Ich spiele alleine gegen Euch. Und im Oktober 1981 ist es mir auf höchster Ebene gelungen.

Sie sind viel herumgekommen. Welche Station Ihrer Karriere würden Sie als die wichtigste bezeichnen?

Pierre Littbarski: Natürlich die Anfangszeit in Köln, weil ich da mit dem professionellen Fußball angefangen habe. Aber für mich als Mensch war der Weg nach Japan entscheidend. Das war ein unglaublicher Schritt in eine neue Welt. Ich hatte Angst vor der Entscheidung, weil ich das Land und die Kultur nicht kannte. Mein ehemaliger Mitspieler Yasuhiko Okudera war der Beckenbauer von Japan und lockte mich in seine Heimat. Nach zwei, drei Wochen wusste ich: Das kann ein Land sein, in dem ich mein Lebensende verbringen möchte. Mit wie viel Respekt man den Leuten entgegentritt, hat mich absolut begeistert. Das Land hat mich nicht losgelassen.

Zeit beim MSV Duisburg: "Ich bereue nichts"

Sie wurden später Co-Trainer in Leverkusen, dann Trainer beim MSV Duisburg in der 2. Bundesliga. Da lief es nicht, bereuen Sie das?

Pierre Littbarski: Ich habe in dem Moment daran geglaubt, dass das eine richtige Entscheidung war in Duisburg. Ich bereue nichts. Manche sagen: Ich hätte Duisburg nicht machen sollen. Aber zu dem Zeitpunkt war das ein Angebot, das ich wahrnehmen wollte. Ich habe viel gelernt. Das war okay. Nicht mehr, nicht weniger.

Sie werden heute 60 Jahre alt. Auf eine große Feier verzichten Sie. In Ihrer Karriere gab es aber auch schon genug Gründe, zu feiern. Welche war die beste Party?

Pierre Littbarski: Das war ganz klar meine Abschiedsparty in Köln mit 500 Leuten, als ich mit 33 Jahren kurz vor Ende der Saison nach Japan gewechselt bin. Da durfte ich auf der Bühne das Electric Light Orchestra vorstellen. Die Gruppe war zu der Zeit absolut top. Das war ein Highlight.

Ich dachte, Sie nennen die WM-Party in Rom 1990.

Pierre Littbarski: Nee, die konnte ich gar nicht genießen, weil ich die Musik aufgelegt habe (lacht). „The Sweet“ und „Queen“ standen hoch im Kurs! Nur Lothar Matthäus hat sich ab und an beklagt.

Abschlussfrage: Was macht Ihre WM-Medaille?

Pierre Littbarski: Die liegt in Japan. Meine Schwiegermutter hat den Schlüssel fürs Schließfach. Mit der muss ich mich gut stellen (lacht). Aber ich habe mir die Medaille ewig nicht mehr angeschaut. Ich habe ein Rasenstück im Plexiglas von Rom und eine unterschriebene Schallplatte von Bruce Springsteen. Die schaue ich mir an (lacht). Ich weiß gar nicht mehr, wie die Medaille aussieht. Die werde ich mir dann angucken, wenn man nach der Corona-Pandemie wieder reisen darf.