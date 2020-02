"Rassismus hat gewonnen" - Erschütternde Worte von Rüdiger

London. Vor dem Bayern-Spiel heute gibt Chelsea-Profi Einblick in sein Seelenleben als dunkelhäutiger Fußballer. In London ist er ein Führungsspieler.

Dass Fans die Fußballer der gegnerischen Mannschaft ausbuhen, ist im eigentlich so höflichen England genau so üblich wie in anderen Teilen der Welt. Und normalerweise hat Antonio Rüdiger, der deutsche Nationalverteidiger in Diensten des FC Chelsea, damit auch kein Problem. Die Abneigung allerdings, die ihm am Wochenende beim 2:1-Heimsieg von Bayern Münchens Champions-League-Gegner gegen Tottenham Hotspur aus dem Gästeblock entgegen schlug, war für ihn nicht mit den typischen Ritualen des Sports zu erklären. Stattdessen deutete der Berliner mit einer Mutter aus Sierra Leone die Buhrufe gegen ihn als Zeichen dafür, „dass wir ein sehr großes Problem haben“. Und zwar: „Der Rassismus hat gewonnen.“

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League heute (21 Uhr/Sky), in dem Chelsea die Bayern empfängt, formulierte Rüdiger eine erschütternde Bestandsaufnahme.

Um diese zu verstehen, muss man zurück schauen auf das Hinspiel der beiden Londoner Rivalen kurz vor Weihnachten (2:0 für Chelsea). Nach einer Tätlichkeit gegen Rüdiger sah Tottenhams Offensivmann Heung-min Son die Rote Karte. Einige Spurs-Fans nahmen das zum Anlass, den Chelsea-Verteidiger rassistisch zu verhöhnen, das jedenfalls war Rüdigers Wahrnehmung. Gastgeber Tottenham und die Londoner Polizei dagegen konnten hinterher keine Beweise dafür finden, trotz aller Bemühungen, wie der Klub angab.

Rüdiger: Buhrufe Vergeltung der Tottenham-Fans

Die Buhrufe, die Rüdiger im Rückspiel am Wochenende ertragen musste, deutete er als Vergeltung der Tottenham-Fans für seine Vorwürfe. „Vielleicht liegt es daran, dass ich die Stimme gegen Rassismus erhoben habe“, lautete sein Erklärungsversuch: „Aber wenn man mich deshalb ausbuht, sind das einfach arme Leute.“

Der 26 Jahre Innenverteidiger, der im Sommer 2017 von der AS Rom in den schicken Londoner Südwesten wechselte, gab nach der Partie gegen Tottenham einen offenen Einblick in das Seelenleben dunkelhäutiger Fußballer, die sich mit Rassismus konfrontiert sehen. In einem Gespräch mit ausschließlich weißen Journalisten, wie der Guardian notierte, sagte Rüdiger, der am Donnerstag zum ersten Mal Vater wurde: „Ich möchte niemanden beleidigen, aber ihr werdet nie verstehen, was mir oder anderen schwarzen Spielern in diesem Moment durch den Kopf geht. Ich bin alleine. Ich bin total alleine.“

Weil seine Vorwürfe nach dem Hinspiel nicht verifiziert werden konnten, ist der Fall kompliziert. Trotzdem zeigen Rüdigers Aussagen, dass noch viel getan werden muss, damit Fußballer keine Diskriminierung wegen ihrer Hautfarbe fürchten müssen. Allerdings wird nach einigen rassistischen Vorfällen im Alltag der Premier League zunehmend konsequent gehandelt, wenn es zu diskriminierenden Beleidigungen kommt.

Aggressivität und Präsenz

Dass Rüdiger mit seiner verheerenden Diagnose zum Kampf gegen Rassismus an die Öffentlichkeit tritt, belegt auch seinen persönlichen Status beim FC Chelsea. Er ist zur Führungsfigur geworden, auf und neben dem Platz. In der Mannschaft von Trainer-Neuling Frank Lampard bildet er eine verlässliche Konstante, und das, obwohl er nach sieben Monaten Verletzungspause erst Mitte Dezember in den Spielbetrieb zurück kehrte. „Er bringt Aggressivität und Präsenz in allem, was er tut“, sagte Lampard neulich über Rüdiger.

Dabei hat Chelseas Abwehrchef keinen einfachen Job. Wegen einer Transfer-Sperre der Fifa ist der Kader des aktuellen Premier-League-Vierten mit vielen jungen Spielern besetzt, die sich noch im Reifeprozess befinden. Der nach vorne gewandte Spielstil des Teams macht die Mannschaft anfällig für Gegenstöße. Das Mittelfeld bietet oft nur unzureichend Schutz für Rüdiger und seine Nebenmänner.

Das sind keine idealen Arbeitsbedingungen für einen Verteidiger, aber solche Widrigkeiten gehören zum Fußball dazu. Für rassistische Beleidigungen von den Rängen sollte das nicht gelten.