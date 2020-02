RB Leipzig muss sich über dieses Unentschieden ärgern

Das war beachtlich. Nach einer ersten Halbzeit, in der Bayern München dominierend, aber nicht torgefährlich genug auftrat, gestaltete RB Leipzig das Spitzenspiel der Bundesliga am Sonntagabend offen. Den einen Punkt haben sich die Gäste redlich verdient. Sie mischen weiterhin mit im Titelrennen, sie dürfen sich weiterhin Hoffnungen machen. Ein Punkt Rückstand ist nicht die Welt.

Und doch haben es die Sachsen versäumt, ein echtes Zeichen zu setzen. Nicht am Sonntag, selbst eine Niederlage in München wäre keine Schande gewesen. Wer dort zu Gast ist, ist nun mal Außenseiter. Die Leipziger hätten allerdings als Spitzenreiter anreisen können, ja sogar müssen. Vier Punkte Vorsprung vor den Bayern hatten sie als Herbstmeister. Und dieses Polster haben sie nach der Winterpause leichtfertig verspielt.

Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann sind titelhungriger als die Spieler von RB Leipzig

Ein fatales Signal gaben die Leipziger Spieler mit einer Entscheidung, die mit Fußball nichts zu tun hatte. Als sie vor ihrem Auswärtsspiel in Frankfurt den Londoner Starfriseur Sheldon Edwards einfliegen ließen, um sich im Luxushotel Villa Kennedy die Haare schön machen zu lassen, verrieten sie eine verheerende Haltung. Professionelle Spielvorbereitung muss anders aussehen. Ralf Rangnick, der Architekt des Leipziger Aufschwungs, war schockiert. Und Trainer Julian Nagelsmann, ehrgeizig bis in die Haarspitzen, war nach der 0:2-Niederlage stocksauer. Denn er hatte schon in der Trainingswoche zuvor den nötigen Biss vermisst.

Es folgten ein 2:2 im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und der Pokal-K.o.: wieder in Frankfurt, diesmal mit 1:3. Solche Erlebnisse und Ergebnisse führen natürlich nicht zu gesteigertem Selbstbewusstsein. Insofern war es schon erstaunlich, dass die Leipziger das Topspiel in München unbeschadet überstanden.

Die Tendenz bleibt, dass der FC Bayern wieder Deutscher Meister wird

Natürlich ist nach dem 21. Spieltag noch lange nichts entschieden. Aber trotz dieses 0:0 geht die Tendenz eben doch zur Gewohnheit: Die Bayern streben erneut der Titelverteidigung entgegen, RB Leipzig ist selbstverschuldet nur die Rolle des Jägers geblieben. Falls am Ende dieser spannenden Saison der Meister wieder FC Bayern heißen sollte, dann muss sich nicht nur Borussia Dortmund in den Allerwertesten beißen. Sondern auch RB Leipzig.