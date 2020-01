RB Leipzig: Nagelsmann sauer über Auftritt und Einstellung

Alles ist eine Frage des Zeitpunktes. Heißt es, und wird vielleicht noch einmal Thema sein in dieser Woche in der Akademie von RB Leipzig, wo der Tabellenführer der deutschen Fußball-Bundesliga zu Hause ist, der in den kommenden Tagen nicht nur das 0:2 (0:0) bei Eintracht Frankfurt zu verarbeiten hat, sondern auch den Auftritt von Marcel Halstenberg im ZDF-Sportstudio.

Halstenberg ist Linksverteidiger bei den Sachsen. Der 28-Jährige ließ sich in der Sendung zu diesem und jenem befragen und gab zu diesem und jenem Antworten, die für sich betrachtet keine Erwähnung wert wären. Im Kontext der Niederlage aber schon. Er sei ein „kleiner Fan von Borusssia Dortmund“, verriet der Nationalspieler und gestand im selben Atemzug, dass ihm der EM-Titel mit der DFB-Elf wichtiger sei als die Deutsche Meisterschaft. „Der ist nochmal höher angesiedelt.“

Verliert Nagelsmann das Vertrauen in seinen Kader?

Auch das noch! Halstenberg, geboren in Laatzen bei Hannover, zwei Jahre war er mal Spieler der 2. Mannschaft des BVB, ist seit 2015 im Verein. Ein Routinier, Stammspieler, Leistungsträger, bei RB hat er sich zum Nationalspieler entwickelt – und erklärt wenige Stunden nach der dritten Saisonpleite und der ersten Niederlage seit Oktober, dass es Wichtigeres gibt, als seinen ersten Titel mit dem Verein am Ende der Saison.

Julian Nagelsmann dürfte auf der Couch in seiner Wohnung im Leipziger Waldstraßenviertel gesessen und gedacht haben: Ich sag’s ja. Kaum war das 0:2 vorüber, mit dem die Bayern auf einen Punkt an den Herbstmeister herangekommen sind, hatte sich der 32 Jahre alte Coach zu dem einen Thema befragen lassen, welches der Red-Bull-Klub seit seinem Aufstieg vor vier Jahren nicht vom Gelände bekommt. Ist das Personal reif genug, um Meister zu werden? Nagelsmann antwortete mit einer Gegenfrage: Will der Kader das überhaupt? „Wir sind kurz vorm Gipfel“, sagte der Coach der Leipziger, „und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist diese: Wollen wir ans Gipfelkreuz oder drunter parken, was essen, trinken und dann wieder runtergehen?“

Nagelsmann mit Trainingsleistungen unzufrieden

War der Auftritt bei der Eintracht eine Antwort darauf, dann kann Nagelsmann eigentlich einpacken, denn drei Jahre unter diesen Bedingungen zu arbeiten, wäre verschwendete Zeit. 20 Minuten hatten die Sachsen Frankfurt regelrecht auseinandergenommen. Tore aber fielen keine, weil „wir im letzten Drittel zu schlampig waren“, wie der Coach später erklärte, warum das Spiel nach diesen 20 Minuten kippte: RB haderte, Frankfurt erstarkte. Nach 46 Minuten stand es durch einen Raketenschuss von Almamy Touré plötzlich 0:1 aus Leipziger Sicht, nach 93 Minuten durch einen Fehlpasstreffer von Filip Kostic 0:2.

Und jetzt auch noch gegen Gladbach und Bayern

Dazwischen konnte man den Leipzigern regelrecht dabei zusehen, wie sie nach Motivationsgründen suchten, um sich gegen diese eigentlich läppische Niederlage zu stemmen. Vergeblich. Wie bei Halstenberg. Keine einzige Torchance spielte das Team nach dem Rückstand mehr heraus. In der Kabine bekam es dafür sein Fett weg, später auch vor laufender Kamera. „Wir sind nicht auf einem Niveau mit München und Dortmund. Das muss jeder verstehen“, klagte Nagelsmann, der glaubt, dass sich der Abstand auf die Topteams nur mit gewissenhaftem Training verringern lässt.

Allemal, wo RB in den kommenden Wochen am Stück die Partien gegen Gladbach, die Bayern, nochmal die Eintracht im DFB-Pokal und Tottenham Hotspur in der Champions League bevorstehen. „Wenn ich mir aber die Trainingsleistung von vergangener Woche anschaue, dann muss ich sagen: Wir sind keine Spitzenmannschaft!“