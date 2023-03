Rekord-Joker Nils Petersen hört nach Saisonende auf

Freiburg Fußball-Nationalspieler Nils Petersen vom SC Freiburg beendet seine Laufbahn nach dieser Saison.

Fußball-Nationalspieler Nils Petersen vom SC Freiburg beendet seine Laufbahn nach dieser Saison.

„Nach knapp 16 Jahren Profifußball hänge ich die Schuhe schweren Herzens an den Nagel“, schrieb der Stürmer des Bundesligisten auf seinem Instagram-Account und dankte dabei den Vereinen, bei denen er in seiner Karriere zum Einsatz gekommen war. Der 34-Jährige ist der treffsicherste Einwechselspieler der Bundesliga-Geschichte und zudem auch der Rekordtorjäger des Sport-Clubs.

Nils #Petersen hat sich dazu entschieden, seine Karriere als Fußballprofi nach der Saison zu beenden. pic.twitter.com/3EgRDScIi0 — SC Freiburg (@scfreiburg) March 29, 2023

Wettbewerbsübergreifend kam er in dieser Saison 31 Mal zum Einsatz. Zum Stammpersonal gehörte er in dieser Saison jedoch nicht mehr. „Nun werde ich nochmal alles investieren, um dann sagen zu können: Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist“, schrieb Petersen weiter.