Rückrunden-Start 2024 mit dem FC Bayern und Hoffenheim

Rekordmeister FC Bayern eröffnet mit der Partie des 17. Spieltages gegen die TSG Hoffenheim am 12. Januar das Bundesliga-Kalenderjahr. Das geht aus den Ansetzungen der Spieltage 14 bis 18 hervor, die von der Deutschen Fußball Liga veröffentlicht wurden. Das erste Topspiel 2024 bestreiten am 13. Januar Darmstadt 98 und Borussia Dortmund. Zum Start der Rückrunde mit dem 18. Spieltag am 19. Januar trifft der FSV Mainz 05 auf den 1. FC Union Berlin.