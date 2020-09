Kommentar Rüffel für Bosse in Bayern: Funktionäre ohne Feingefühl

Essen. Endlich wieder Zuschauer beim Fußball. Doch ausgerechnet dort, wo ohne Fans gespielt wurde, gab es einen Aufreger: in München. Ein Kommentar.

Gleich zum Auftakt der Bundesliga erlebten wir das Erwartete: einen famosen Sieg des Triple-Gewinners FC Bayern gegen einen saisonübergreifend krisengeschüttelten FC Schalke. Die Deutsche Fußball-Liga wird sich bald mal überlegen müssen, ob der Eröffnungstag, an dem weltweit zugeschaut wird, unbedingt mit einem Heimspiel des Meisters zelebriert werden sollte. Sonst sehen nämlich auch alle schon am Anfang in aller Deutlichkeit, dass hierzulande kein Wettbewerb um die Meisterschaft stattfindet.