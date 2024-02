Sportchef Schröder stärkt Leipzig-Trainer Rose

Leipzigs Trainer Marco Rose steht nach drei Niederlagen in Serie unter Druck.

Leipzig Auch als Leipziger und Sympathieträger kann sich RB-Trainer Marco Rose nicht von den Mechanismen des Geschäfts freimachen. Zur Debatte steht sein Posten noch nicht.

Trotz drei Niederlagen nacheinander gibt es bei RB Leipzig keine Diskussion um Trainer Marco Rose. „Man sollte nicht beim ersten Wind anfangen zu wackeln“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder bei Sky.

Am Sonntag empfängt das seit insgesamt vier Liga-Spielen sieglose Leipzig den 1. FC Union Berlin (17.30 Uhr/DAZN).

Das Spiel dürfte dennoch wegweisend sein. Die Mannschaft zeigte beim 2:5 in Stuttgart laut Rose das schlechteste Spiel seiner Amtszeit und sollte gegen Union ein anderes Gesicht zeigen. Die zuletzt sehr anfällige Abwehr dürfte durch die Rückkehr von Kapitän Willi Orban stabiler werden. Der Innenverteidiger sollte nach seiner schweren Knieverletzung am Sonntag erstmals seit September in der Startelf stehen.