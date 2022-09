Sportchef zu Trainer Reis: «Ergebnisse eine wichtige Zutat»

Bochum. Sportchef Patrick Fabian gibt dem Bochumer Trainer Thomas Reis für den Fall einer VfL-Niederlage beim FC Schalke 04 keine klare Jobgarantie.

«Wir bewegen uns im Leistungssport, da sind Ergebnisse eine wichtige Zutat», sagte Fabian den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der 34-Jährige betonte vor der Bundesliga-Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) aber auch: «Wir sind allerdings nicht so weit, ausschließlich davon irgendwelche Entscheidungen abhängig zu machen. Wir schauen uns an, wie die Leistung der Mannschaft unter der Woche und beim Spiel ist. Dann werden wir weitersehen.»

Die Bochumer stehen nach fünf Spieltagen ohne Punkte und mit der schlechtesten Tordifferenz auf dem letzten Tabellenplatz. Schalke steht mit drei Unentschieden und drei Zählern drei Plätze vor dem VfL. Fabian sagte: «Wir sind mit unseren Gedanken beim Spiel am Samstag, weil es sehr brisant ist: aufgrund der Gesamtsituation und der sportlichen Lage. Die Schalker haben ein paar Punkte mehr als wir, aber wollen diesen Sieg genauso holen – für die Tabelle und die Emotionen. Ein Derby bringt zusätzliche Würze rein. Daher dreht sich bei uns alles darum, dieses Spiel zu gewinnen und um nichts anderes.»

Als abgehandelt sieht der Bochumer Sportdirektor die Situation um Torhüter Manuel Riemann an, der im Training Mitspieler lautstark beleidigt hatte. «Die Wortwahl war über dem, was zu akzeptieren ist. Das haben wir intern geklärt. Grundsätzlich ist aber gut, dass Leben in der Mannschaft ist», sagte Fabian.

© dpa-infocom, dpa:220908-99-675039/2 (dpa)