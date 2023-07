Stürmer Mustapha wechselt von Mainz 05 nach Italien

Mainz Angreifer Marlon Mustapha verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Wie der Club mitteilte, schließt sich der 22-Jährige dem italienischen Serie-B-Club Como 1907 an.

Angreifer Marlon Mustapha verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Wie der Club mitteilte, schließt sich der 22-Jährige dem italienischen Serie-B-Club Como 1907 an.

Mustapha, der 2018 aus der Jugendakademie von RB Salzburg in die U19 der Mainzer gewechselt und zwischenzeitlich an den FC Admira Wacker Mödling ausgeliehen war, hatte in der angelaufenen Saison sechsmal für den Verein in der Bundesliga auf dem Platz gestanden.

„Marlon ist mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten, da er sich in dieser Phase seiner Karriere mehr Spielpraxis wünscht. Aufgrund der aktuellen Konkurrenzsituation in unserem Angriff ist es für ihn nicht leicht, auf die entsprechenden Minuten zu kommen“, sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt.