Terzic: „Fühlt sich viel besser an, zu Hause zu spielen“

Dortmund Im eigenen Stadion klappt's. Borussia Dortmund ist auf Titelkurs - und hat noch drei Heimspiele. Der Trainer ist von der Stimmung begeistert.

Trainer Edin Terzic verspürt bei Borussia Dortmund eine positivere Grundstimmung der eigenen Fans. „Wir haben es geschafft, dass es sich besser anfühlt, zu Hause zu spielen als in den letzten Jahren“, sagte Terzic nach dem 4:0 gegen Eintracht Frankfurt, durch das der BVB die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga vom FC Bayern München übernahm.

„Es wird nicht gepfiffen. Es wird gesungen, es wird gejubelt, es wird gehüpft. So stellen wir uns davor“, sagte Terzic. Er habe aber durchaus gespürt, dass diese Stimmung in den vergangenen beiden Wochen auf der Kippe stand. „Ich habe vor der Saison gesagt: Lasst uns so positiv sein wie noch nie. Das fühlte sich in den letzten 14 Tagen nicht so an. Berechtigterweise“, sagte Terzic mit Blick vor allem auf das 3:3 in der Vorwoche beim VfB Stuttgart: „Es war nicht selbstverständlich, dass wir heute von Beginn an diesen Support bekommen haben. Dafür wollten wir etwas zurückgeben.“